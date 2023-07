Bedingungsloses Grundeinkommen

Teilen

Hannes Koch: Jeden Monat gibt es 1200 Euro geschenkt; Wirtschaft 18. Juli

Um es vorweg zuschicken, es geht nicht um Neid, wenn es mich fassungslos macht, dass Frau Ragusa, die ein leidliches Einkommen in ihrer jetzigen Tätigkeit hatte, die sie nicht schlecht fand, jetzt für drei Jahre monatlich steuerfrei 1200 Euro bekommt, dazu gut 1000 Euro monatlich Bafög. Außerdem verdient sie monatlich in einem Minijob 520 €. Es stehen ihr also im Monat 2720 € netto zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Ragusa will nun Grundschullehrerin werden, das ist ein gesuchter und wichtiger Beruf. Da Sie mit 1600 Euro monatlich zurecht kommt, legt sie 1120 Euro zurück und schafft sich so ein ordentliches finanzielles Polster. Worin besteht nun meine Fassungslosigkeit? Wie viele Familien mit Kindern haben monatlich netto 2720 Euro zur Verfügung, von Rentnerinnen und Rentnern ganz zu schweigen? Frau Ragusa bekommt das bedingungslose Grundeinkommen, weil in einem Sozialprojekt von Wissenschaftlern (wer beauftragt und bezahlt die?) erforscht werden soll, wie Menschen mit so einem Grundeinkommen umgehen, das sie zu ihren sonstigen Einkünften bekommen. Aha! Es gibt den Seniorenhilfe e.V. „Lichtblick“, den die großartige Frau Lydia Staltner gegründet hat, um Rentnerinnen und Rentnern, die von ihrer Rente nicht leben können, zu unterstützen. Dies Menschen haben ein Leben lang gearbeitet. Die Kluft zwischen dem genannten „Sozialprojekt“ und dem Umgang mit alten Menschen, die ohne Hilfe oft bittere Not leiden müssen, ist derartig krass, dass ich nicht weiß, wohin mit meiner Wut.

Eigentlich liegt mir zu diesem Thema noch viel auf der Seele, zum Beispiel die Tatsache, dass unsere Politiker zwar davon reden, dass man die Generation unserer Kinder nicht mit enormen Schulden belasten darf, andererseits aber immer neue Ideen haben, wie man die Steuergelder unters Volk bringt.

Ursula Schmitz

Germering