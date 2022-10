Bessere Angebote im öffentlichen Verkehr

Wolfgang Mulke: Bahnzugang bleibt auf der Strecke; Wirtschaft 27. September

Herr Mulke hat mit seiner Faktenlage ein realistisches Bild der Entwicklung von Bahnreaktivierungen in diesem unseren Lande einschließlich des Freistaates Bayern gezeichnet. Im Schwerpunkt geht es um Menschen, vorwiegend in ländlichen Regionen, denen der Zugang zum Schienennetz versagt ist. Und die gehen in die Millionen. Mit Reaktivierung ist die Wiedereinsetzung stillgelegter Strecken für Personen und Güterverkehre gemeint. Für die 29 km lange Fuchstalbahnstrecke zwischen Schongau und Landsberg bedeutet es, dass auf der für den Güterverkehr genutzten Strecke wieder ein regelmäßiger Personenverkehr stattfindet. Es ist ein nicht sonderlich ermutigender Bericht. Aufgrund seiner passiven Haltung in Sachen Reaktivierung bildet der Freistaat Bayern zusammen mit Sachsen das Schlusslicht im Vergleich aller Bundesländer. Noch einmal wird im Artikel die Lage in Bayern gesondert dargestellt, u.a. auch die der Fuchstalbahn. An dieser Stelle muss ich den Autor korrigieren, der das (bisherige) Scheitern einer Reaktivierung dem 1000er-Kriterium zuschreibt, dem Nachweis eines ausreichendes Potenzials von 1000 Fahrgästen an einem Werktag. Eine Quelle, auf der diese Behauptung fußt, wird von ihm nicht genannt.

Tatsache ist, dass bereits 2002 ein Gutachten einschließlich einer Potenzialanalyse den beiden Kreistagen vorgelegt wurde, das der Fuchstalbahn ein ausreichendes Fahrgastpotenzial bescheinigte. Das sind die bislang einzigen belastbaren Zahlen, die den Gremien, sprich den zuständigen Kreistagen, vorliegen. Weitere gibt es nicht.

Natürlich hat in den letzten zwanzig Jahren die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung in unserer Region und dem des Fuchstals und Landsbergs nicht Halt gemacht. Sowohl die Region Peiting, Schongau, Altenstadt wie auch das Fuchstal sind Wachstumsregionen. So wäre ein neues Gutachten vonnöten. Doch das scheitert allein an der passiven abwartenden Haltung der bayerischen Staatsregierung zu Reaktivierungen wie auch an den von ihr gesetzten Rahmenbedingungen.

Es ist nicht das vermeintlich fehlende Fahrgastpotenzial, das allein kann durch ein aktuelles Fahrgastgutachten geklärt werden. Es sind die durch den Freistaat verursachten Rahmenbedingungen, die den Prozess der Reaktivierungen einschließlich der der Fuchstalbahn ins Stocken geraten lässt. Im nächsten Jahr sind Landtagswahlen. Da können die Parteien, die derzeit das Sagen im Freistaat haben, erklären, warum sie Bestrebungen für bessere Angebote im öffentlichen Verkehr boykottieren, die der Daseinsfürsorge dienen.

Harald Baumann

Sprecher des Arbeitskreises Fuchstalbahn in der Umweltinitiative Pfaffenwinkel