Der Artikel verunsichert

Gestern habe ich einen Postboten gesehen, der am Ende seiner Dienstfahrt zwei Kisten Äpfel auslud. Ein anderer trug 10 Kilo Weihnachtsplatzerl, die er von seinen mehreren 100 Kunden erhalten hatte, nach Hause. Kleine Sachgeschenke sind ja erlaubt. Das war nur ein Scherz. Aber gemäß Herrn Flegel dürfen bestimmte Berufsgruppen gar kein Trinkgeld annehmen: Spitzenverdiener wie Schaffner, Müllmänner oder Postboten. Gemäß einem Herrn Dieter Nawrath von der Deutschen Post/DHL dürfen Paketboten Trinkgeld bis zu 25 Euro annehmen (Nachrichtenportal BR.de 2020). Demgegenüber bleibt der Artikel vage und unbestimmt und verunsichert Bürger wie mich, zu Weihnachten für allzeit gute Dienste einen kleinen Obulus (5 bis 10 €) zu spendieren (was aber viele bisher ohnehin gemacht haben), weil man ja die guten Dienstleister (Zeitung, Post, Paketdienste usw.) nicht in Gewissensnöte bringen darf. Diese nicht besonders üppig entlohnten Menschen, die bei jedem Wetter ihren Job machen, haben weiß Gott ein Anrecht auf eine kleine finanzielle Aufbesserung zur Weihnachtszeit. In dieser Hinsicht ist der Artikel teils unzutreffend, unklar und kontraproduktiv.

Gerd Klötzner

Isen