Leserbrief

Sebastian Hölzle:„Sparer stecken in einemDilemma“, Interview mit Christian Thimann;Wirtschaft 19./20. Oktober

Der Ex-EZB Berater Christian Thimann geht im Interview über das Thema „Sparer stecken in einem Dilemma“ u. a. darauf ein, dass den deutschen Rentnern im Schnitt rund 50 Prozent des Nettoeinkommens der letzten Jahre bleiben. Dagegen den Rentnern in Frankreich 75 Prozent, in Spanien und Italien 80 Prozent bleiben. Hinzuzufügen ist, dass Deutschland im Vergleich das höchste Renteneintrittsalter hat. Eine Seite weiter ist grafisch dargestellt, dass die Steuereinnahmen der Gemeinden in Deutschland von 2005 bis 2017 um satte 75 Prozent von 60 Mrd. auf 105 Mrd. gestiegen sind. Nun werden wir mit der CO2-Steuer weiter belastet, obwohl die Strompreise jetzt schon die höchsten in Europa sind. Die EZB Zinspolitik hat laut Recherche dem deutschen Sparer über die letzten 10 Jahre bereits 650 Milliarden gekostet. Das kleine Deutschland ist Exportweltmeister und unser Staat hat Rekordsteuereinnahmen. Demnach müssten wir ein erstklassiges Gesundheits-, Bildungs- und Rentensystemsystem, eine super Infrastruktur sowie eine sehr gut ausgestattete Polizei und Bundeswehr haben. Aber schon bald werden wir vorweihnachtlich darauf hingewiesen, wie viele Menschen in Deutschland arm sind und zum Spenden aufgefordert.

Bernhard Spieß

München