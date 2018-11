Fragwürdige Messwerte

Leserbrief

Fahrverbot aufAutobahn „verheerend“;Wirtschaft 19. November

Fahrverbote auf Grund fragwürdiger Messwerte? Luftmessstationen sollen laut Vorgabe der Europäischen Union mindesten 25 Meter von der nächsten verkehrsreichen Kreuzung entfernt stehen und der Abstand vom Straßenrand nicht weiter als 10 Meter sein. Diese Angaben sind zu weit gefasst. Nur eine exakt festgelegte Entfernung der Messstation vom Fahrbahnrand ermögliche annähernd vergleichbare Messungen. Diese Randbedingungen werden in Deutschland oft nicht berücksichtigt und Messstationen direkt am Straßenrand aufgestellt. Lässt man den fragwürdigen, von der EU festgelegten Grenzwert von 40 µg/m³ einmal unangetastet, so ist aus Naturgesetzen bekannt, dass mit wachsendem Abstand eine Verdünnung einsetzt. Wenn im Abstand von einem Meter vom Straßenrand eine Konzentration von 200 µg/m³ gemessen wird, so werden bei ruhender Luft ohne Verwirbelung in zwei Metern Abstand 50 µg/m³ und in 5m Abstand noch 8 µg/m³ gemessen. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hatten bereits im April beschlossen, alle Stationen vom Deutschen Wetterdienst überprüfen zu lassen. Leider wehren sich vor allem die grün geführten Umweltministerien der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Bremen und Hessen gegen eine zusätzliche Kontrolle der Messstandorte. Sie wenden sich gegen eine Instrumentalisierung der Debatte um Messstellen und sprechen sich deutlich dafür aus, den Fokus auf die wirksame Maßnahmen zur Reduktion der Luftbelastung zu legen. Damit ist Deutschland das einzige Land in der EU in dem die grüne Anti Autolobby darüber entscheidet wie und wo gemessen wird. Eine stärkere Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Kenntnisse im Umweltrecht ist dringend erforderlich. Das bisherige Vorgehen nimmt in Sachen Schadstoffmessung und Grenzwerte immer absurdere Formen an.

Dr. Jürgen Langeheine

Gauting