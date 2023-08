Drei Monate Lehre für alle

Leserforum

Corinna Maier: 2035 fehlen in Bayern 400 000 Arbeitskräfte; Wirtschaft 11. August

Es war einmal, da lebte man im wahren Genuss des Zeitalters des goldenen Handwerks. Alle Lehrlinge, Gesellen, Meister wurden in den Gemeinden geschätzt. Und heute? Man muss studieren, um jeden Preis. Wie wäre es, wenn nach dem Schulabschluss zunächst einmal jeder Abgänger, jede Abgängerin sich verpflichten müsste, eine Lehrstelle für drei Monate anzutreten. Eine interessante Auswahl müsste den Schülern geboten werden, vielleicht auch als Vorstufe für ein späteres Studium und natürlich auch die Zusage eines kleinen Verdienstes in dieser Zeit. Es wäre denkbar, dass mancher Schüler, mache Schülerin sich dann für einen Handwerksberuf entscheiden könnte, wenn gleichzeitig auch die Zukunftsmöglichkeiten verlockend wären. (Meisterbrief, etwa eigene Firma oder ähnliche verantwortliche Arbeitsstellen in größeren Betrieben).

Das löst natürlich nicht die augenblicklichen Missstände bei fehlender Arbeitskraft, könnte jedoch voraussehend für eine bessere Infrastruktur handwerklicher Versorgung geeignet sein.

Marlisa Thumm

München