CO2:Stufenplan für Mieter und Vermieter; Wirtschaft 17. Februar

Die gute Nachricht: Grün geheizt; Titelseite 17. Februar

Thomas Magenheim- Hörmann: MAN baut Elektro-Lkw ab 2024 in Serie; Wirtschaft 18. Februar

Dieser Plan ist typisch wieder einmal für das grün-rote Sozialdenken. Der Todeskandidat (Vermieter) soll jetzt auch noch für die eigene Giftspritze bezahlen. Der Wohnungsmangel wird so sicher nicht beseitigt.

Hans Pfleger

Olching

Werte Redaktion, in o. g. Meldung schreiben Sie, dass zu 66 % mit „erneuerbarer“ Energie geheizt werden konnte. Abgesehen davon, dass Energie niemals „erneuerbar“ sein kann (Physik 8. Klasse), bleibt die Tatsache, dass wir es natürlich zu 100 % geheizt warm haben wollen. Die restliche Zeit muss also mit konventioneller Energie überbrückt werden. Diese konventionelle Energie wird in Kraftwerken mit CO2-Ausstoß (wenn dieser denn wirklich schädlich sein sollte) erzeugt. Diese kann man nicht einfach abschalten, wenn es wirklich mal genug Sonne und Wind gibt. Sie müssen durchgehend laufen – und Strom für die Müllhalde erzeugen. Was für ein Luxus! Wir leisten uns eine doppelte Stromerzeugung, destabilisieren das Stromnetz immer mehr und zerstören die Umwelt mit Windrädern und Solarpaneelen.

Kein Wunder, dass die Strompreise immer mehr steigen. Sie selbst sind doch auch von diesen horrenden Preisen betroffen – ebenso wie alle Ihre und meine Freunde, Verwandten und Bekannten. Aber Sie scheinen das alles ganz toll zu finden – sonst hätten Sie es ja nicht unter der Rubrik „Die gute Nachricht“ geschrieben.

Christian Freuer

Fürstenfeldbruck

Zur Serienreife von Brennstoffzellen-Lkw, es gibt sie schon: In der Schweiz laufen bereits seit Oktober 2020 serienmäßig produzierte Lkw von Hyundai. Aktuell sind es 46 Stück, bis 2025 sollen es mehr als 1000 Lkw sein, betankt mit grünem Wasserstoff. Das Projekt wird von Unternehmen aus der Wirtschaft betrieben. Herzlichen Dank für Ihre Leserbriefseite!

Paul Burkart

Milch-Spedition, Aidling