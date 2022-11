Energiewende als Chance

Corinna Maier und Matthias Schneider: „Ohne Atomkraft wird es nicht gehen“, Interview mit Klaus Josef Lutz; Wirtschaft 19./20. November

Energiewende als Chance begreifen! Als Vorbild sollte uns Tübingen mit Boris Palmer oder Wildpoldsried dienen die die Energiewende nicht nur nötig, sondern auch als Chance für unser Land sehen. Als Energiewirt und Ingenieur habe ich mich intensiv mit der Energiewende befasst und wir haben uns in eine Sackgasse gebracht wo wir so schnell nicht mehr herauskommen. Unser Energiehunger ist gewaltig und so schnell auch nicht durch Erneuerbare zu ersetzen, weil wir das Gas als Brücke brauchen. Der Wasserstoff ist teuer und braucht noch längere Zeit bis er in größeren Mengen zur Verfügung steht. Wir Energiewirte werden von vielen Seiten ausgebremst (lange Genehmigungen, fehlender Netzausbau, überbordende Bürokratie und Auflagen, fehlende Akzeptanz und Verständnis).

Leider muss erst einmal eine schwere Zeit kommen, damit die Mehrheit begreift das wir so nicht weiter machen können. Der Bundesbürger verbraucht im Schnitt 120 kWh am Tag, das ist der Wahnsinn. Wir haben die Grenzen des Wachstums erreicht, weil auch die Rohstoffe endlich sind. Eins ist klar, unser Energieverbrauch muss reduziert werden und wir haben nicht mehr viel Zeit da, uns der Klimawandel eindeutig die Grenzen aufzeigt. Obwohl ich gegen Kernenergie bin, habe ich kein Problem, wenn die verbliebenen AKWs noch eine kurze Zeit weiterlaufen. Ein Neubau von Kraftwerken ist in meinen Augen keine Option mehr, da zu teuer, lange Bauzeit, strategisches Ziel im Kriegsfall, Abfallproblem, Kühlprobleme durch Klimawandel, Abhängigkeit von Brennstäben, Sicherheitsrisiko und endlich. Bis jetzt habe ich noch die Hoffnung, dass wir es schaffen können, aber es muss ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen und die Vorteile der Erneuerbaren (Unabhängigkeit, Geld bleibt im Land, schafft Arbeitsplätze) müssen im Vordergrund stehen. Wir haben keine Alternative dazu, also packen wir es an mit der Bürgerbeteiligung, die die notwendige Akzeptanz schafft.

Gerhard Brandl

Hohenpolding