Fehlgeleitete Investition in die E-Fuels

Georg Anastasiadis und Andreas Höß: „Kein Autobauer will politisch anecken“, Interview mit Matthias Müller; Wirtschaft 1./2. April

Wenn man einem Partei-Mann das Mikro in die Hand gibt, muss man sich nicht wundern, dass man sämtliche Parteiparolen entgegen geschmettert bekommt.

Kleiner Faktencheck: VW hat nach dem durch sie selbst verursachten Dieselskandal die reine Elektro-Strategie für den VW-Konzern ausgerufen.

Seinerzeit hat sie niemand dazu gezwungen, außer vielleicht der gesunde Menschenverstand. Sie hätten auch technologieoffen bleiben können, oder auf E-Fuels setzen können. Haben sie aber nicht. E-Fuels sind in Kürze auch zugelassen, also ist es auch nicht notwendig, so breit zu diskutieren.

Wie Herr Müller schon richtig sagt: Einzelmeinungen mögen populär sein, sind aber nicht relevant. Und dabei möchte ich es auch belassen. Bei den beschlossen EU-Vorgaben geht es um ein Neuzulassungsverbot für Verbrenner nur für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Nicht um die Zulassung oder den Weiterbetrieb von Gebrauchtwagen, Benzinverkaufsverbot für Bestandsfahrzeuge oder gar Produktionsverbot für Verbrennungsmotoren auf europäischem Boden. Keine Sorge: Wer sein 5,8-Liter-Pick-up im Dezember 2034 neu zulässt, darf für viele Jahre weiter stinken und röhren.

An sich ist 2035 eine gute Zielorientierung für die Industrie. Man wird sehen, was herauskommt, wenn man die Industrie nicht weiter verunsichert.

Die meisten Fahrzeuge werden nicht in den EU-Ländern, sondern außerhalb verkauft. Diese Länder sind noch nicht so weit und werden vermutlich auch ohne Gesetzgebung in Zukunft nachziehen. Die Gründe mögen in der Wirtschaftlichkeit zu finden sein. Für diese Länder werden wir weiterhin Verbrenner herstellen und verkaufen. Warum sollte ein europäischer Autohersteller wegen einer Gesetzgebung in Europa die Verbrenner-Technologie an China verkaufen wollen? Wenn es darin überhaupt etwas gibt, was den Europäern exklusiv gehört. Die viel größere Gefahr ist, dass China die Notwendigkeit emissionsfreier Mobilität schon lange erkannt hat und uns in diesem Sektor massiv unter Druck setzt. Das ist dann eine andere Dimension als damals mit den Japanern.

All dies geschieht während wir uns dank einer 5 %-Partei in E-Fuel-Diskussionen versteigen. Diese parteiideologische Verdummungsversuche der Bevölkerung schaden der europäischen Wirtschaft massiv.

Nach sehr vielen Steuermilliarden, die als fehlgeleitete Investition in die E-Fuels fließen werden, ist eines sicher: Ich persönlich werde den relevanten Einsatz nicht erleben, egal wie alt ich werden darf.

Dr. Bertram Hock

Kirchdorf