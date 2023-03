Für und wider Wärmepumpen

Martin Prem: Wärmepumpe, das überschätzte Heizwunder; Wirtschaft 8. März, Viele Gebäude für Wärmepumpen ungeeignet; Titelseite 9. März

Einfach erste Klasse, wie Herr Prem die Problematik des „Wärmepumpen-Hypes“ stringent darstellt und dabei anschaulich auf den Punkt bringt: Je mehr Wärme bei steigender Wärmedifferenz drinnen–draußen benötigt wird, desto kleiner der Wirkungsgrad und desto höher der notwendige Energieeinsatz zur Wärmegewinnung. Und dies gerade dann, wenn im Winter eh weniger Strom zur Verfügung steht: kürzere Tage, niedriger stehende Sonne, knappere Solarenergie.

Clemens Hauber

München

Das Thema klimaneutrale Gebäudeheizung ist in der Tat schwierig und Lösungen dürfen auf keinen Fall von der Ideologie getrieben sein. Heiztechnik, Gebäudephysik, Architektur der Innenräume und nicht zuletzt die finanziellen Aspekte müssen für systemisch sachgerechte Lösungswege berücksichtigt werden. Einen Aspekt der Heiztechnik hat Martin Prem sehr kenntnisreich und anschaulich erklärt. Er hat Recht, die Wärmepumpe ist mitnichten der Königsweg. Der kenntnisreiche Blick von Dr. Rupert Pritzl auf die Gemengelage im System Gebäudeheizung erläutert vor allem auch die finanzielle Seite der Problemlage, herzlichen Dank dafür.

Peter Schröder

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Wahr ist, dass Wärmepumpen nicht ohne Weiteres Öl- oder Gasheizungen in Altbauten ersetzen können. Herr Prem verkennt jedoch das Gesamtkonzept, das dem Einsatzgebiet von Wärmepumpen zugrunde liegt. Wärmepumpen für Raumheizungen kommen mit einer vergleichsweise niedrigen Vorlauftemperatur nur um die 30 Grad (nicht 55 Grad) aus, was schon für sich allein ein großer Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Heizmethoden ist. Damit diese niedrige Heizwärme effizient genutzt werden kann, ist im Idealfall eine große Heizoberfläche vorhanden (Fußboden- oder Wandflächenheizung). Zudem ist eine warme Gebäudehülle notwendig, um die Wärmeverluste möglichst gering zu halten. Damit erreicht man einen „Teelichteffekt“: Ist der Raum erst einmal warm (auch durch konstruktiven solaren Wärmegewinn), benötigt man nur noch wenig Energie, um die geringen Wärmeverluste auszugleichen. Damit machen Wärmepumpen zur Raumheizung primär bei Neubauten oder sanierten Altbauten Sinn (am besten in Verbindung mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung). Kommt der Strom auch noch aus regenerativen Energiequellen (hauseigene PV-Anlage), ist die Wärmepumpe mit einer Arbeitszahl von bis zu 1 : 4 unschlagbar.

Zur Warmwasserbereitung gibt es übrigens, Herr Prem, Warmwasser-Wärmepumpen, die im Keller (und eben nicht im Außenbereich bei Minusgraden) stehen.

Die Ausgangstemperatur der genutzten Raumluft liegt dort ganzjährig bei konstanten 18 bis 20 Grad. Die Wärmepumpe, also doch ein Heizwunder!

Andreas Wernthaler

Bergkirchen

Herr Prem führt unter dem Titel „Wärmepumpe, das überschätzte Heizwunder“ Argumente gegen den Einsatz dieser nachweislich effizienten und klimaschonenden Heiztechnik an. Aufgrund vieler wissenschaftlicher Gutachten hat die Bundesregierung zu Recht beschlossen, den Einsatz von Wärmepumpen zum Heizen und zur Warmwasserbereitung zu fördern und diese Technik den Bürgern zu empfehlen. Viele erfolgreiche Umrüstungen bestehender Öl- und Gasheizungen auf die Wärmepumpentechnik zeigen, dass dies auch bei Bestandsgebäuden ohne Flächenheizungen gut und kostensenkend funktioniert. Grundsätzlich sollten bei einer solchen Umrüstung auch die von der BAFA geförderten thermischen Sanierungsmöglichkeiten der Gebäude genutzt werden. Die Stromkosten beim Wärmepumpenbetrieb können weiter verringert werden, wenn am Haus mit einer PV-Anlage statt einer Überschusseinspeisung in das Netz der Strom teilweise den Netzstrombezug verringert. Zudem kann nur die Wärmepumpe bei der beginnenden Heißzeit unsere Wohnungen und Häuser auch kühlen und dies besonders kostengünstig mit Solarstrom. Besser als mit unsachlichen Argumenten die Bürger beim Umbau der Öl- und Gas-Heizungsanlagen auszubremsen, wären hier wissenschaftlich geprüfte Sachargumente zur Motivation eines klimaschützenden und zukunftssicheren Heizungsanlagenumbaus. Solche Infos findet man dazu auch im Internet oder z. B. bei Bürgerinformationsveranstaltungen der Kommunen.

Willi Kirchensteiner

Markt Indersdorf Im Kommentar zur Wärmepumpe von Martin Prem wurde festgehalten, dass Luftwärmepumpen bei sehr niedrigen Außentemperaturen einen schlechteren Wirkungsgrad haben. Es fehlte hier aber die Information, dass im Durchschnitt der Heizperiode in der Regel immer noch mehr als Drei- oder Vierfache an Wärmeenergie herauskommt, als man an Stromenergie verbraucht. Erdwärme- oder Grundwasser-Wärmepumpen liefern sogar den ganzen Winter über nahezu gleichbleibend gute Ergebnisse und können den Faktor 5 erreichen. Herr Prem schreibt leider auch nicht, was die Alternative seiner Meinung nach sein soll. Sollen wir weiterhin zum Heizen Öl oder Gas verfeuern? Wer ergänzend zur Wärmepumpe einen Holzofen hat, der sollte diesen natürlich insbesondere an diesen wenigen Tagen im Winter in Einsatz bringen, an denen es hohe Minusgrade gibt. In der Zukunft wird es sein müssen, dass wir im Sommer fast immer Energieüberschuss aus Erneuerbaren Energien haben und daraus Wasserstoff erzeugen und speichern. Im Winter müssen bei Bedarf zusätzliche Kraftwerke (möglichst Blockheizkraftwerke) anspringen, die daraus den erforderlichen Strom erzeugen. Es wird sein, dass wir dafür auch noch zusätzlichen Wasserstoff aus südlicheren Ländern importieren müssen. Für diesen Umbau wird eine große Kraftanstrengung notwendig sein, aber so wie bisher kann es nicht weitergehen. Es wurde Zeit, dass dieses Thema nun endlich von der Politik angepackt wurde.

Albert Orterer

Wackersberg