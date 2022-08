Gasumlage

Bürger sollen Gas sparen; Wirtschaft 8. August

20 % weniger Gas

Zum Thema „Heizkosten sparen“ möchte ich folgende Anmerkungen machen: Bis vor Kurzem wurden wir mit dem Ratschlag „lüften, lüften, lüften“ - am besten 3x am Tag - überhäuft, um Schimmelbildung in den Wohnungen zu vermeiden. Wenn wir jetzt allzu viel an der Heizung sparen, kann es aber genau dazu kommen. Warum melden sich da nicht sofort unsere Bundes- und Landesgesundheitsminister und weisen auf dieses Problem hin?

Und der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller wiederholt im o.g. Artikel seine Meinung, dass es denkbar ist, dass man in Privathaushalten nur noch das Heizen einzelner Räume erlauben kann. Dann kann man aber in Konflikt mit den Wasserleitungen kommen, deren Lage man dann genau kennen muss. Denn diese sind normalerweise in den Außenwänden eingebaut mit Abzweigungen in die einzelnen Wohnungen. Bei längeren Frostperioden und unbeheizten Räumen kann dies zum Einfrieren und Platzen der Wasserrohre führen, wodurch gewaltige Schäden am Gebäude entstehen können. Hier müssten eigentlich der Bundesbauminister und die Wohnungsbaugesellschaften sofort Einspruch einlegen.

Peter Schindler

München

Als man Klimaveränderungen erkannt und begriffen hat, dass da wohl etwas dagegen zu tun sei, wurde das Auto als echter Sündenbock hingestellt; deren Besitzer sind am leichtesten zu melken.

Seit spätestens 1965 haben wir den Luxus sämtlicher gut geheizter Wohnräume und ständig warmen Wassers aus der Leitung. Dazu verhalf der damals niedrige Ölpreis. Nun soll die Generation, die nur Schwelgerei kennt, sich Einschränkungen unterziehen. Die BRD verbraucht dreimal so viel, wie ihr zusteht; das heißt, bei diesem Luxus dürfte sie von nur etwa 28 MIO Menschen bewohnt sein, hat jedoch etwa die doppelte Bevölkerungsdichte wie Frankreich u.a. Nachbarn. Mit der Einkellerung von bis zu 70˚ heißen Wassers über mindestens 20 Stunden, von dem nur 40˚ warmes kurz einige Male tagsüber gezapft wird, Duschen ausgenommen, geben wir ganzjährig Wärme in großen Flächen an die Umwelt ab. Das war bei der Erderwärmung bisher noch kein Thema, doch müsste es flugs und zielstrebig angefasst werden! Gibt es einen Impfstoff gegen Legionellen oder lässt er sich entwickeln? Hingegen müssten wir zu Methoden zurückkehren, wie sie noch vor 100 Jahren galten: Samstag ist Badetag; sonst gibt es nur die kalte Abreibung, solange man keinen Durchlauferhitzer eingebaut hat, der das Wasser ruckzuck an der Stelle und zu der Zeit aufheizt, da man es braucht. Warum solche nicht gleich in Neubauten vorsehen?

Wendelin Rasenberger

Eichenau

In Ihrer Ausgabe von letzter Woche musste ich lesen, dass sich der Gaspreis für eine Familie mit Durchschnittsverbrauch von 20 000 Kilowattstunden von 1258 Euro im Jahr 2021 auf mindestens 3568 Euro in 2022 erhöhen wird. Der Preis wird jedoch noch deutlich höher steigen wegen der jetzt schon höheren Großhandelspreise und der angekündigten Gasumlage der Regierung. Alles in allem wird sich der Preis auf astronomische 4000 Euro ca. erhöhen.

Tut mir leid, aber geht‘s eigentlich noch? Unsere Regierung stört sich schon seit geraumer Zeit daran, dass Russland ständig die Gaslieferungen senkt. Also wollen wir eindeutig Gaslieferungen von Russland. Wir sind abhängig von diesen Gaslieferungen und da wird sich so schnell auch nichts daran ändern. Die Inflation steigt, das Vermögen der Menschen wird weniger, den Menschen wird empfohlen Gas und Strom zu sparen, selbst im nächsten Winter zu frieren ist eine Option, eine tiefe Rezession droht, dem ehemaligen Exportweltmeister Deutschland droht Bedeutungslosigkeit in der Weltwirtschaft. Ich wiederhole mich: „Geht‘s eigentlich noch?!“ Wir betteln doch sowieso schon die ganze Zeit um eine Erhöhung der Gaslieferungen nach Deutschland durch Russland. Die Lösung unserer Probleme wäre doch die Inbetriebnahme von Nord Stream 2! Da muss ich Herrn Schröder leider Recht geben. Hier gibt es doch keine Eitelkeiten oder verletzten Stolz mehr. Ob wir Russland um 40 %, 60% oder 100% Gaslieferung bitten ist doch völlig egal. Da bitte ich doch gleich lieber um 100% und nehme Nord Stream 2 in Betrieb. Die Folge wäre, dass wir etwas Stolz eingebüßt hätten.

Aber, die nicht enden wollenden Preissteigerungen würden die Menschen nicht mehr belasten, den Menschen würde die Angst vor Rezession und Geldverfall genommen und sie würden wieder verstärkt konsumieren, die Wirtschaft würde sich wieder erholen. Endlich wäre wieder ein positives Szenario in Sicht, die Stimmung würde sich deutlich bessern, ein spürbares Aufatmen wäre die Folge! Das, was uns noch vor vier Monaten von der Politik suggeriert wurde, dass die Sanktionen Russland in Kürze in die Knie zwingen würde, ist nicht eingetroffen! Finden wir uns damit ab! Die Menschen in unserem Land leiden zusehends und daran wird sich so schnell nichts ändern. Wir sind erst am Anfang dieser Leidenszeit, aber die Politik kann etwas daran ändern. Vergesst den Stolz und tut etwas!

Helmut Schäfer

Kirchheim

Die von Herrn Habeck zusätzlich verordnete Gasumlage (+19% MWSt.) ab Oktober zeigt, wieweit er und alle anderen grünen Umerzieher (Öko-Diktatur) von der Realität entfernt sind. Die jetzige Situation, eine drohende Gasknappheit im Winter, ist keineswegs von uns Gaskunden verursacht, sondern zum einen durch eine grün-ideologische, politisch gewollte, Gaspolitik der letzten Regierungen (von Frau Merkel aus Wahlkampftaktik bis zur aktuellen Ampelregierung) geschuldet. Der schnelle Ausstieg aus Kohle und Atomkraft, die grenzenlose Förderung mit Milliardenbeträgen der Erneuerbaren mit der Überbrückungsenergie Erdgas, wobei alle Alternativen zum russischen Gas kaum stattfanden (keine Verbindung zu Südeuropa/Nordafrika, kein Fracking, und lange auch keine LG. In Deutschland geht die Hysterie sogar so weit, dass selbst die Forschung „Kernenergie“ verboten ist. Zur Abhängigkeit vom russischen Gas kommt jetzt die Solidarität zur Ukraine durch Sanktionen, die voraussehbar die jetzige Situation der Gasabhängigkeit von Putins Launen herbeigeführt haben. Diese politischen Sanktionen sind eine politische Entscheidung Deutschlands und von allen zu tragen, nicht nur von den Gaskunden. Der Aufruf zum Energiesparen ist notwendig, aber die Zwangsmaßnahmen einiger Politiker gehen zu weit. Ich spare bereits jetzt so viel wie möglich an Energie ein, aber 50 % Ersparnis im Winter werde ich nicht schaffen. Herr Habeck unterstellt mir daher bereits jetzt im Sommer, dass ich nicht sparen will und er daher zu diesen finanziellen Maßnahmen zur Rettung von Unternehmen gezwungen ist. Abfederung der Härten von hohen Umlagesummen soll es geben, für Wohngeldbezieher, Hartz IV und Bürgergeld ab Ende des Jahres - greift in meinem Fall nicht, aber es wird trotzdem knapp und als Rentnerin entlastet mich eine von Herrn Lindner geplante Erhöhung der Pendlerpauschale auch nicht wirklich bei meiner Gasrechnung. Sehr pessimistisch stimmt vor allem die Aussicht, dass es in nächster und mittlerer Zukunft keine tragfähige Verbesserung der Situation geben wird, da die Maßnahmen so aussehen: Atom (Stromerzeugung ohne Gas) - nein, Vertrag mit Katar - nur Show fürs Publikum, Pipeline-Verbindung von Spanien über Frankreich nach Deutschland schließen (einige hundert Kilometer) - nein, Fracking-Verbot aufheben (18-24 Monate Anlaufzeit um bereits vorhandene Anlagen auszubauen) - nein. Einige Politikerfordern hier die Eigenverantwortung des Bürgers ein, da der Staat ja nicht alles finanzieren kann. Eigenverantwortung ja, aber für Angelegenheiten, die ich zu verantworten habe.

Hinweisen möchte ich zum Schluss noch auf einen Artikel des „Economist“, der die deutsche Klimapolitik treffend als „engstirnig und selbstgefällig“ beschreibt, und den dankenswerterweise in Teilen auch Herr Ippen in seinem Wochenkommentar zur Grundlage genommen hat.

Waldtraud Lehle

München