Gedanken zur Energie-Sicherheit

Teilen

Energiekrise: Wie Bürger entlastet werden; Wirtschaft 17. August

Energie sparen; Leserforum 16. August

Pro und Contra Kernkraft-Verlängerung; Leserforum 17. Leserforum

Gas-Umlage beträgt 2,4 Cent; Titelseite 16. August

Ich wundere mich zunehmend über die Informationspolitik der Regierung. Hat man eine der vielen Kröten endlich geschluckt, kommt die nächste schon daher. Was ich vermisse, ist eine Balance zwischen den unterschiedlichen Energieversorgungen. Grob kalkuliert, benötigt ein Land wie Deutschland eine bestimmte Menge Energie - verteilt auf Gas, Öl, AKW, Wasser- und Windkraft, Solar und jetzt kommen immer mehr kleine Versorger ins Spiel, was grundsätzlich zu begrüßen ist - nur, wie sieht es mit der Balance aus. Im Moment wird alles elektrifiziert - was sich eines Tages rächen kann, ist doch die el. Energieform die eleganteste und bequemste Form von Energie. Jetzt kommen auch noch die E-Autos als Belastung des E-Netzes dazu und da fragt man sich zu Recht, wo und wie das aufgehen kann. Man sieht keine Verteilungsrechnung, die Aufschluss über die Verteilung und deren Entwicklung gibt. Dass die Verteilung ein Lotteriespiel geworden ist, erlebe ich derzeit selbst. 2021 habe ich wegen geplanter Heizungserneuerung einen Energieberater hinzugezogen. Dieser hat mir mit weniger hilfreichen Ratschlägen gesagt, ich müsse von Öl auf Gas umstellen, weil Öl nicht mehr verbaut werden dürfe. So habe ich Gas ins Haus legen lassen, um für einen Umbau dieses Jahr gerüstet zu sein. Dann habe ich mit einer Heizungsfirma einen Kaufvertrag für einen Umbau auf Gas-Brennwert abgeschlossen (Jan.22). Im März 23 wurden die Komponenten bei mir angeliefert. Inzwischen kam die offizielle Nachricht aus Berlin, dass reine Gasheizungen nicht mehr verbaut werden dürfen ab 2023.Jetzt verbrauche ich mein Restölvorrat ohne Perspektive, wie das weiter geht - so weit das Lotteriespiel.

Günter Frank

Gilching

Da müssen sich doch viele die Augen gerieben haben bei dem Bericht des Merkurs über die offenbar profitable dezentrale Energiegewinnung durch Bürgergesellschaften in Wildpoldsried. Geht das wirklich? Die Einwände ließen nicht lange auf sich warten: So wird uns vorgerechnet, dass es in München 600 Windräder bräuchte, die auch noch den Englischen Garten verschandeln würden. Geht also doch nicht? Können wir doch einfach so weitermachen wie bisher. Es geht uns doch überwiegend gut! Die aktuellen Umweltereignisse lehren uns etwas anderes: Waldbrände, Dürre, Wassermangel, Unwetterschäden, Hitzetote nehmen bedrohlich zu – auch ganz in unserer Nähe. Dabei wäre es doch so einfach: Gemeinden mit dezentraler Energiegewinnung im Umland liefern ihren überschüssigen Strom an die Landeshauptstadt. Natürlich braucht München auch grünen Strom aus dem Norden. Dazu bedarf es aber einer politischen Entscheidung zum Ausbau der Stromtrassen, die, zumindest bisher, von der Landesregierung behindert wurde. Außerdem hat unsere schöne Landeshauptstadt circa eine Million Hausdächer, auf die die Sonne aus dem weiß-blauen Himmel überdurchschnittlich oft scheint. Welch ein Potenzial zur Stromgewinnung!

Eine geförderte dezentrale Speicherung des Sonnenstroms in den betreffenden Häusern und kommunale Speicherfabriken würden den Wackelstrom sicher machen. Die rot-grüne Stadtregierung in München könnte da durchaus mehr machen. Ich höre schon alle Einwände, die natürlich berechtigt sind und ernst genommen werden müssen. Es geht aber um eine Politik, die vernünftig und nachhaltig ist. Dient eine politische Entscheidung uns Bürgern oder spielen Lobbyisten mit großem finanziellem Interesse im Hintergrund die Hauptrolle? Diese Unterscheidung wäre wichtig für eine enkelsichere Zukunft.

Dr. med. Michael Kögler

Garmisch-Partenkirchen

Der Betrieb der letzten drei noch in Deutschland laufenden AKWs Isar 2 (BY), Emsland (NI) und Neckarwestheim 2 (BW) ist nach dem Atomgesetz nur noch bis 31.12.2022 erlaubt. Nur bis dahin gelten die Nachweise zur Sicherheit (Unfälle) und zur Sicherung (Anschläge). Mit Blick auf das Betriebsende 2022 wurde gesetzlich erlaubt, die Anlagen drei Jahre länger zu betreiben, obwohl die nach internationalen Regeln alle 10 Jahre fällige Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) bereits 2019 abgelaufen ist. Die letzten PSÜ fanden 2009 statt. Angesichts der Kriege sind die AKW´s, Atommülllagerorte und die Menschen höchst gefährdet. Die AKW-Betreiber können sich einen Weiterbetrieb nach einer zudem unvermeidlich längeren Betriebsunterbrechung dann vorstellen, wenn der Staat die Risiken übernimmt und die Konzerne mit dem Betrieb beauftragt. Wollen wir dies? Die allgemeine Trockenheit über den Sommer führt in der Zukunft nicht nur zu Kühlwasserproblemen bei den AKW´s, dem Grundwasser, Landwirtschaft und in den Fischgewässern u. v. m. Die Italiener und Franzosen kaufen derzeit Strom aus Deutschland. Lösungsansätze: Energiesparen auf vielen Bereichen, ggf. reduziert sich dann die zusätzliche Wind- und Solarstromerzeugung!

Luise Schuster

Burggen

Warum sieht niemand den Elefanten im Raum? Zu der als „Gasumlage“ bezeichneten Abgabe von 484 € im Durchschnitt kommen die massiven Erhöhungen für den Arbeitspreis hinzu. Überträgt man die bereits heute von vielen Versorgern vorgenommen Preissteigerungen auf einen durchschnittlichen, in einem Einfamilienhaus lebenden, Haushalt, kommt man auf einen neuen Gaspreis von 3.912 Euro pro Jahr - das sind 2.582 Euro mehr als im Jahr zuvor. Wie bereits gesagt: Das betrifft alle Haushalte, auch wenn einige Versorger immer noch mit den neuen Preisen ab Oktober hinter dem Berg halten. Auch bei ihnen wird eine Preiserhöhung folgen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und: Die hier genannten Zahlen betreffen „nur“ die erste Preiserhöhungsrunde. Auf Beschluss der EU wurde der Gaspreis direkt an die Börse gekoppelt, alle langfristigen Verträge wurden gekündigt. Die Diskussion um die Mehrwertsteuer dient nur Ablenkung vom Elefanten im Raum.

Dr. Wolfgang Doster

Erding