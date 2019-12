Mehr Handwerker

Leserbrief

MVV-Busse: 40 Fahreraus Rumänien;Wirtschaft 13. Dezember

In dem Artikel wird berichtet, dass ein Busunternehmen aus Glonn/Ebersberg für den MVV 51 Busse angeschafft und 40 Stellen als Busfahrer ausgeschrieben hat. Nachdem keine einzige Bewerbung einging, wurden 40 rumänische Fahrer rekrutiert. Das Busunternehmen hat das Problem kurzfristig gelöst. Aber da Rumänien ja nicht um die Ecke liegt, kann es sich hier nicht um Wochenendheimfahrer handeln. Und über kurz oder lang kommen die Familien nach. Die brauchen dann 40 Wohnungen, Kindergarten- und Schulplätze, Integrationskurse, kommen in die Krankenversicherungen – das geht nur noch kurze Zeit gut. Bis es Deutschland zerreißt! Sind sich unsere Arbeitslosen zu fein, einen Busführerschein zu machen? Oder geht es ihnen so gut mit der Stütze, dass sie gar nicht mehr arbeiten müssen? Wir haben einen Facharbeitermangel und werben gute Leute aus der ganzen Welt ab. Und die Herkunftsländer bluten aus. Und warum? Weil bei uns schon fast jedes Kind irgendwie das Abitur macht und dann irgendwas studiert. Ja, sind denn Handwerksberufe überhaupt keine Option mehr? Metzger, Bäcker, Schreiner, Installateur oder Busfahrer? Armes Deutschland, wo soll das noch hinführen?

Elfie Kupferschmid

Gilching