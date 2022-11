Hilfloses Kartellrecht

Seit Jahrzehnten ermittelt das Bundeskartellamt immer wieder einmal gegen die Mineralölfirmen wegen etwaiger Preisabsprachen, stets erfolglos. Die Zahl der Anbieter lässt sich an zehn Fingern ablesen. Sie haben es nicht nötig, bei konspirativen Treffen Marktpreise zu vereinbaren und diese vielleicht sogar noch zu protokollieren.

Es besteht offensichtlich ein stillschweigendes Kartell mit dem Ziel, renditeschmälernde Preiskämpfe zu vermeiden. Der Markt ist groß genug, sodass jeder Anbieter üppige Margen erwirtschaften kann. Die Verpflichtung zur laufenden Veröffentlichung der Preisveränderungen für Kraftstoffe an den Tankstellen war eine Steilvorlage auch für die Mineralölfirmen.

Mit Hilfe eines Algorithmus lassen sich die Preise an den Tankstellen bundesweit innerhalb weniger Minuten an die örtlichen Vorgaben der Mitbewerber anpassen. So tut man sich gegenseitig nicht weh und wahrt die Marktanteile. Das Kartellrecht ist hilflos.

Werner Frömming

Starnberg