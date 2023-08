Höchste Zeit zu handeln

Mit einer Förderung für Bienenzüchter und Imkerkurse kann eine Pflanzenbestäubung durch die Bienen (Apis mellifera) nicht gesichert werden. Obwohl die Anzahl der Bienenvölker in Deutschland im letzten Jahrzehnt sich nahezu verdoppelt hat, hat die Bestäubung abgenommen. Einer britischen Studie zufolge liegt die Bestäubungsleistung der Honigbiene gerade mal bei einem Drittel. Der Rest erfolgt im Wesentlichen durch Wildbienen. Mit dem exponentiellen Rückgang des Wildbienenbestandes ist auch der Produktionsrückgang bei unseren Nahrungspflanzen zu beobachten. Und das weltweit. Von den 521 in Bayern bekannten Wildbienenarten sind die Hälfte in ihrem Bestand bedroht. 48 Arten gelten bereits als ausgestorben. Wildbienen haben nur einen Aktionsradius von circa 250 Meter. Innerhalb dieses Areals müssen Nist- und Nahrungshabitat liegen. Dies setzt auch wegen eines notwendigen Genaustausches einer Population vernetzte kleine Flächen voraus. Im Offenland sind diese Flächen kaum zu finden, wohl aber in unseren Städten. So wurde in Freising und jetzt auch in Markt Schwaben eine große Artenvielfalt festgestellt.

Ein durchgängiges Blühangebot, der Verzicht auf Kunstdünger und Pestizide ermöglichen die Entstehung von Wildbienenbiotopen. Es wäre sinnvoller, die Kommunen bei einem ganzheitlichen Wildbienen-Managements zu fördern, um diese Artenvielfalt zu erhalten. Artenschwund geht schneller als Klimawandel. Wollen wir nicht Nahrungsengpässe erleben, so ist es jetzt höchste Zeit zu handeln.

Balduin Koczynski

Markt Schwaben