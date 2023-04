Höhere Steuer statt Privileg

Steuerprivileg für Oldtimer kritisiert; Wirtschaft 19. April

Das wird endlich Zeit, dass diese Oldtimer genauso besteuert werden wie alle anderen Fahrzeuge. Im Hinblick darauf, dass diese nicht umweltfreundlich betrieben werden, müssten sie eigentlich höher eingestuft werden. Wenn schon alte Heizungen ausgetauscht werden, sollen solche Autos mindestens eine höhere Steuer zahlen.

Hans Vollmayr

Weilheim

Da kritisiert man das Steuerprivileg für Oldtimer. Es geht da um läppische 170 Millionen Euro.

Schon lange vermisse ich den Aufschrei der Grünen zum Thema Flugverkehr, der sich seit Jahrzehnten viele Milliarden Euro an Steuern durch das steuerfreie Kerosin spart und den oberen Luftraum vergiftet. Diese Turbinen müssen auch zu keiner Abgasuntersuchung (AU) wie es die meisten Oldtimer müssen.

Klaus Skwirblies

Erding

Der einheitliche Steuersatz für Oldtimer beträgt exakt 191 Euro im Jahr. Von Steuerermäßigung kann wirklich nicht die Rede sein. Beispiel: Ein Mercedes C-Klasse kostet im Jahr genau 121 Euro Steuer.

Frage: Wie kommt der Bundesrechnungshof auf eine Steuerermäßigung für Oldtimer? Schadstoffbelastung: Wann sieht man schon einen Oldtimer? Im Winter sowieso nicht. Im Sommer eher selten.

Günther Schwab

Miesbach

Dieser kleine Artikel hat es in sich. Die vielen alten Autos ,deren Anblick oft Freude bringt, wegen der Erinnerung an die vermeintlich gute alte Zeit, die sind das deutliche Beispiel,, dass wir mit unseren Umweltschutzbemühungen nicht vorwärts kommen. Es hängen zu viele Annehmlichkeiten an allem,was die Umwelt belastet. Dazu auch der Artikel zur starken Zunahme der Flüge, schließlich,in einem Leserbrief aus vergangenen Tagen,der Hinweis, dieser Krieg um die Ukraine sei eine massive Umweltbelastung. Nicht nur Panzer ohne Katalysator, auch Kriegsschiffe ohne Besegelung oder Ruderbänke für Galeerensklaven, dazu die schweren Beschädigungen in der Natur rund um die Kampfgebiete. Kurz und schrecklich, wohin man blickt kann man der Umwelt beim Untergehen zuschauen. Da hilft es wenig ,wenn ich als Pionier in München seit 1993 mit meinem Elektroauto den eh schon behinderten Verkehr aufhalte. Umso mehr ist der Kampf für die Umwelt ,auch von jenen Wirrkoepfen aus der letzten Generation eher kritisch zu betrachten. Nur sie verurteilen hilft keinem. Immerhin schaffen sie es in die Schlagzeilen , was sicherlich eines ihrer Ziele ist. Ein sanftes ,schonendes Vorgehen, wie ein paar Quadratzentimeter Solarstromplatten auf dem Balkon oder ein Kurbelradio in der kühlen Stube, dazu dicke Kleidung anstatt wohlige Wärme von der Oelheizung, verursacht mitleidiges Lächeln, aber ist dennoch der rechte Weg über unbequeme Umwege dem Ziel der geschonten Umwelt näher zu kommen. Hier fehlt noch der Hinweis ,dass ja unsere Bemühungen in Deutschland der übrigen Weltbevölkerung das Vorbild sein sollen. Den Oekoweltuntergang wird alldies bestenfalls verzögern, weil ja außer ein paar Idealisten nur wenige sonst wo bereit sind, hierbei teilzunehmen.

Wolf Markus Berkowitz

München