Inflation

Höchster Preisanstieg seit Wiedervereinigung; Wirtschaft 13. April

Die Inflation ist da. Der Ukraine-Krieg beschleunigt sie nur. Fahrt aufgenommen hat sie schon im vergangenen Jahr. Ende Dezember 2021 betrug sie bereits über 5 Prozent. Dabei gäbe es Mittel, die Inflation einzudämmen, nämlich die sofortige Einstellung der Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB), die Abkehr von der Nullzinspolitik sowie eine deutliche Zinserhöhung. Das aber wollen vor allem die hoch verschuldeten Südstaaten, einschließlich Frankreichs, nicht, die mit dem Schuldenmachen prima gelebt haben und mit Ausnahme Griechenlands schmerzliche Reformen vermeiden konnten.

Man will sich dort bei künstlich niedrigen Zinsen weiter günstig verschulden können. So hat zum Beispiel die EZB seit Beginn der Corona-Pandemie die gesamte Neuverschuldung Italiens finanziert. Hätte Italien seine Kredite über die normalen Geschäftsbanken aufnehmen müssen, wären wegen des höheren Risikos höhere Zinsen fällig gewesen. Damit das so bleiben konnte, redete die EZB die unübersehbaren Inflationsrisiken zunächst klein. Auch bis jetzt will sie nicht handeln, sondern noch abwarten und weiter Daten sammeln.

Muss eigentlich die Inflation erst, wie von namhaften Experten nicht ausgeschlossen, die 10-Prozent-Marke überschreiten, bis die EZB endlich ihrem Auftrag nachkommt, die Geldwertstabilität zu sichern? Derzeit ist die EZB unter Führung von Frau Lagarde auf dem besten Weg, einen Ausspruch des französischen Philosophen Voltaire wahr werden zu lassen, der sagte: „Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null.“ Das darf aber nicht geschehen, denn eine Hyperinflation würde Europa zerreißen und unseren Wohlstand vernichten.

Ludwig Mailinger

Miesbach

Fast alle Bürger in Deutschland verstehen nicht mehr, wieso die Zinsen auf null - oder sogar Minus - bleiben, trotz Rieseninflation. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde will den Null- bis Minuszins erhalten. Warum macht sie das?: Die südeuropäischen Länder Italien, Spanien, Portugal machen riesige Verluste im Staatsbudget. Summen, für die in der EZB Schulden gemacht werden. Wenn Lagarde Zinsen einführen würde, wären diese Länder pleite. Frankreich ist auch unverträglich verschuldet, wenn auch nicht in so hohem Maße. Wieso kein Einspruch unseres Finanzministers Lindner und Wirtschaftsministers Habeck? Der größte Teil der deutschen Bürger leidet unter den brachliegenden Sparguthaben. Ist das den Politikern egal, weil sie die leer werdende Staatskasse fürchten? Antworten von ihnen gibt es nicht.

Dr. Horst G. Kaltenbach

Gröbenzell