Ist weiter so wie bisher die richtige Lösung?

Martin Prem: Wärmepumpe, das überschätzte Heizwunder; Wirtschaft 8. März

Auch nach mehrmaligen Lesen dieses Artikels wird einem nicht deutlich, was uns der Verfasser Martin Prem sagen will. Für alle Mitbürger die jetzt einen Heizungstausch angehen wollen, werden hier die bekannten Grenzen einer Wärmepumpen-Heizung aufgezeigt. Ein großes Fragezeichen wird hinter die Stromerzeugung und -Versorgung gesetzt, weil dort in bestimmten Fällen noch fossile Energieträger eingesetzt werden. Was bleibt für einen Einfamilienhaus-Besitzer als alternative? Neue Gas- und Ölheizungen brauchen in der Summe das Vielfache an fossilen Energieträgern. Auch mit Pellets und Hackschnitzel haben wir einen begrenzten und komplizierten Energieträger. Überhaupt vernachlässigt Herr Prem in seinem Beitrag auf mögliche Alternativen für die zukünftigen Heizeinrichtungen hinzuweisen. Wo bleibt der Journalismus zu den vielen Bemühungen die Energiewende-Organisationen und technischen Betriebe an den Tag legen? Wo bleibt die Unterstützung, bei solidarischen Bemühungen Nahwärmenetze einzurichten?

Auch die Analyse von möglichen Wärmequellen wie Abwärme bei industriellen Produktionen, von Müllverwertungen, Biogasanlagen und Geothermie-Nutzungen sowohl aus der Tiefe, als auch aus den flacheren Erdschichten wären nützliche Hilfen zur Energiewende.

Max Keil

Puchheim

Gratulation an den Münchner Merkur und an Martin Prem für die leicht verständliche und logische Entlarvung des Unsinns, dass Wärmepumpen eine taugliche, eigenständige Entlastung für die Heizprobleme der Zukunft sein können. Wenn jetzt der Münchner Merkur auch noch einen Fachmann findet und ihm die Gelegenheit gibt zu erklären, dass das ganze Dilemma der Klimarettung der Welt auf dem Irrsinn basiert, dass CO2 eine Luftverschmutzung ist und deshalb verschwinden muss, anstatt zu publizieren, dass dieses Spurengas neben Sonne und Wasser zum Wichtigsten in der Atmosphäre zählt, dann wäre vielleicht ein Ende der Falschinformationen über CO2 als Verursacher einer Klimaveränderung eingeleitet, was dringend nötig ist.

Joachim Weiss

Freising

Die nächste Mogelpackung des Herrn Habeck: Nach der völlig illusorischen Forderung des Verbots von Ölheizungen ab 2024, kommt jetzt die schon erwartete Ankündigung: große soziale Unterstützung! Wir bösen Umweltsünder mit Ölheizungen warten noch immer auf die Unterstützung aus dem letzten Jahr, die schlichtweg vergessen wurde. Oder war es Absicht? Es liegt laut den Verantwortlichen an den Kompetenzen wer bezahlt, Bund oder Länder?

Was für ein Blödsinn: Beide verteilen nur die Steuergelder der Bürger. Und dann die Alternativen, sehr gut unter „Meinung“ von Herrn Prem dargestellt. Vielleicht sollte Herr Prem diesen Artikel an die Verantwortlichen senden.

Ich befürchte nur, sollten sie ihn lesen, werden sie den Inhalt in ihrer ideologischen Blase nicht verstehen. Für mich bedeutet diese unsägliche Forderung des Herrn Habeck: Damit ich seine Wohltaten erhalte, muss ich eine Technologie einbauen, die mir dann Wärme liefert, wenn ich sie nicht brauche, und mich von anderen Energien noch mehr abhängig macht. Meine optimierte Ölheizung mit hohem Wirkungsgrad wird verschrottet und ich werde noch mehr für Heizung bezahlen müssen. Das interessiert Herrn Habeck aber nicht, denn bis dahin treibt er schon wieder eine andere Sau durchs Dorf.

Ernst C. Steinhilber

Landsham

Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag zur Energiewende! Leider finde ich Ihren Alternativvorschlag nirgends. Oder denken Sie gar, dass weiter so wie bisher die richtige Lösung ist? Die Verunsicherung der Heizungsbetreiber ist groß genug, wir brauchen rationale Argumentation und keine Hetzkampagnen.

Kein seriöser Handwerksbetrieb wird für einen unsanierten Altbau ohne weitere Maßnahmen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe empfehlen. Ohne die Sanierung des Bestandes bleibt die wichtigste Energiequelle, das Energiesparen ungenutzt, die Anlagen müssen überdimensioniert werden und arbeiten mitunter tatsächlich weniger effizient. Aber vielleicht wussten Sie es schon: Es gibt nicht nur Winter und Sommer, sondern auch eine (lange) Übergangszeit, wo diese Anlagen durchaus sehr effizient arbeiten. Natürlich muss der Ausbau der Erneuerbaren parallel zum Umbau der Wärmeerzeugung (und der Mobilität) im Lande erfolgen, natürlich muss und wird es Speichersysteme geben, die das Stromnetz unterstützen und Spitzen glätten.

Variable Strompreise werden kommen, und Batteriespeicher werden helfen, die Stromkosten zu puffern. All das sind Herausforderungen, aber keine unlösbaren Hindernisse auf dem Weg zu einer abgasfreien Zukunft für diesen Planeten und sein Bewohner. Es gibt keine Alternative!

Rudolf Flohrschütz

München