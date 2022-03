Keine Veränderung des Fahrverhaltens

Nina Bautz: Der Frust der Tankstellenbetreiber; München 16. März,

Lindner weist Gewerbediesel zurück; Wirtschaft 17. März

Seltsam! Weiß Herr Lindner nicht, dass Flugbenzin/Kerosin (= fossiler Energieträger) mit Milliarden auf Dauer subventioniert wird, indem es von Mineralölsteuer/Energiesteuer befreit ist? Auf Seite 1 des Münchner Merkur kann man nachlesen, dass 22 950 Flüge ab München im April geplant sind. Dieser Wirtschaftszweig floriert und Gewerbediesel wird zurückgewiesen. Ist das Ganze das nicht ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz? Eine Fluggesellschaft transportiert Passagiere von A nach B, die Busgesellschaft ebenso. Vielleicht kann uns das Bundesfinanzminister Lindner das mal erklären!

Ingrid Kammann

Hallbergmoos

Eine tolle Idee unseres smarten Finanzministers, seine Koalitionspartner, insbesondere die Grünen werden begeistert sein. Aber der Schutzpatron für freie Fahrt bzw. der Automobilindustrie wird sich wohl auch diesmal durchsetzen. Und die Mineralindustrie lacht sich ins Fäustchen - ohne eine tatsächlich vorhandene Öl-Knappheit die Preise massiv erhöht. Andersherum wird ein Schuh draus, hier könnten dringende Effekte für Klimaschutz bzw. Ressourcen-Schonung erreicht werden. Fuß vom Gas und nicht notwendige Fahrten vermeiden, ist das Gebot der Stunde. Aber Sparen ist halt eine altmodische Tugend, wobei natürlich Vorschläge wie Heizung runterdrehen und dicken Pullover anziehen am Frühlingsanfang etwas kurz greifen. Natürlich müssen echte Härten abgefedert werden, aber doch nicht mit der Gießkanne. Auf diese Weise werden aktuelle und vor allem künftige Probleme nicht gelöst. Abhängigkeiten von Autokraten müssen dringend reduziert werden, da gibt es viel zu tun. Aktionismus hilft da nicht.

Max Schmid

Wörth

Bei alle staatlichen Maßnahmen zur Abmilderung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine sollten folgende Kriterien erfüllt sein. Sie sollten sozial gerecht sein und langfristige gesellschaftspolitische Ziele unterstützen. Außerdem sollten Aufwand und Nutzen in einem günstigen Verhältnis stehen. Der geplante „Tankstellenrabatt“ erfüllt keines dieser Kriterien. Es ist weder sinnvoll den Zwang zum Sparen aufzuweichen noch es den Erzeugern zu ermöglichen weiter an der Preisschraube zu drehen. Fatal wäre es nämlich, wenn der Fiskus auf Einnahmen verzichtet, die Bürger dadurch aber nicht entlastet würden. Das würde die Verschuldung des Staates erhöhen und somit wichtige Handlungsspielräume weiter verringern. Mit Blick in die Zukunft stellt sich doch ohnehin die Frage, ob die Lenkungswirkung des Steuersystems nicht auf den Prüfstand muss, alleine schon um dem Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich entgegenzuwirken. Ist es noch zeitgemäß, hauptsächlich den Faktor Arbeit zu besteuern? Eine Reform des Lohn-/Einkommenssteuertarifs ist längst überfällig. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür! Ich plädiere an die Bundesregierung den Grundfreibetrag auf 25.000€ p.a. anzuheben. Das schafft sofort Entlastung! Und zwar genau dort, wo sie benötigt wird um die enorm gestiegenen Energiekosten zu kompensieren. Aber gleichzeitig bliebe der Anreiz zum Sparen erhalten. Der Klimawandel sowie eine zunehmende Verarmung von Menschen im unteren Lohnbereich erfordern ein Umdenken. Nach den Erfahrungen mit den Coronahilfen sollte diesmal Mitnahmeeffekten und Betrügereien vorgebeugt werden und möglichst kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand erzeugt werden. Deshalb: Grundfreibetrag, Renten und Grundsicherung deutlich erhöhen. Aber Finger weg von irgendwelchen Rabatten, die womöglich in die falschen Kassen fließen! Es geht doch nicht darum ein vorübergehendes Problem zu lösen. Uns allen ist doch bewusst, dass Rohstoffe in Zukunft deutlich teuer sein werden. Und das ist doch auch richtig so, denn es handelt sich um endliche Güter mit denen wir wertschätzend umgehen sollen. Statt hiergegen mit der Gießkanne vorzugehen, sollte die Bundesregierung legale Arbeit attraktiver machen, indem sie die Steuern hierauf deutlich senkt -und das dauerhaft! Das erwarte ich von einer Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen.

Wolfgang Schuricht

Weilheim in Oberbayern

Keine Flausen-Politik da ist z. Z. keinem geholfen. Eine Inflation von 5,3 % hat bei einem Geringverdiener eine andere Wirkung als bei einem Besserverdiener. Diskriminierende Umverteilungsorgien sind aber der falsche Weg. Unser größtes Problem sind die Energiesteuern. Mehrbelastungen der Industrie schieben durch Preissteigerungen die Inflation weiter an. Die Landbevölkerung wird benachteiligt und ist weit stärker betroffen als die Städter! Der größte Zündler in Sachen Inflation ist der Staat. Eine desaströse Wohnungspolitik. Die CO²-Abgabe als solches war die Zündschnur bei der Energiekostenexplosion. Die MwSt. auf die CO²-Abgabe wird bis heute nicht kommuniziert, aber in Milliardenhöhe gescheffelt. Der verfassungswidrige Eingriff in die Tarifautonomie der Arbeitgeber heizt künftig zusätzlich die Inflation weiter an. Viele handwerkliche Fehler der Ampel. Die SPD macht schlechte Politik auch für Geringverdiener und die Grünen machen nur Politik für die Gutverdiener der Großstädte. Ein Herr Özdemir schreit „Fleisch wird zu billig produziert“. Am nächsten Tag steigen die Fleischpreise, ohne dass sich was bei der Erzeugung geändert hat. Da sieht man, was ein loses Mundwerk anrichten kann. Berufsrhetoriker und Umstandskrämer Herr Lindner sowie der Unsicherheit ausstrahlende Herr Habeck hocken auf den Steuermilliarden wie der Teufel auf der armen Seele. Zwischen gescheit reden - die Menschen einseifen - und der Realpolitik ist aktuell eine gewaltige Lücke festzustellen. Klare Ansage: Die Senkung bei den Energiesteuern (nicht der MwSt.) ist zwingend notwendig. Entlastung für alle. Jetzt ist jetzt. Erst wenn die Bedingungen wieder im Lot sind, kann die Ampel Ideologien wieder Raum geben.

Klaus Sieber

Greiling

Dem gefährlichen Treiben an den Börsen ein Ende setzen. Einkommenskürzungen von Tankstellenbetreibern um 25 % sind frustran und für die Betroffenen beängstigend, aber es gibt viele Aspekte zu bedenken. Zunächst jedoch zum Inhalt des Artikels. Ist es nicht sehr kurz gefasst, von 56 000 Tankstellen in den 60er Jahren in Deutschland zu sprechen, die aktuell auf 14 000 geschrumpft sind? 1965 waren in Deutschland ca. 9 Millionen Autos registriert und heute sind es laut Kraftfahrt - Bundesamt ca. 77 Millionen! Früher gab es je Tankstelle und Spritsorte eine Tanksäule, heute sind es oftmals mehrere Tankstraßen! Wir sind nicht nur von Energielieferungen aus dem Ausland abhängig, sondern auch inzwischen von unseren Autos. Der Umwelt und uns zuliebe ist ein Umdenken lebensnotwendig. Neue, lebenserhaltende Verkehrskonzepte schaffen Arbeitsplätze, auch für Tankwarte! Ein wichtiger Aspekt muss zu den hohen Benzinpreisen angesprochen werden. Noch beziehen wir Energierohstoffe aus Putins Russland und beteiligen uns somit finanziell am Krieg in der Ukraine und unsäglichem Leid. Auch alle unsere anderen Energielieferanten bedienen uns uneingeschränkt wie vor Kriegsbeginn. Wie kommen also die hohen Spritpreise plötzlich zustande? Per Gesetzesänderung unter Bill Clinton haben seit 2008 an der Wall Street in New York Rohstoffspekulanten das Sagen. Die Preise für Lebensmittel und Energierohstoffe werden fiktiv zur Gewinnoptimierung über Logarithmen weltweit festgelegt. Dies führte, wissenschaftlich nachgewiesen (Schmetterlingseffekt), zu Hungersnöten und Kriegen in der Welt. Wir erschrecken wegen der plötzlichen Teuerungsrate hier bei uns in Deutschland. Es gibt noch keinen Mangel, aber die Preise steigen, offensichtlich dank Spekulationen an den Börsen und die Gefahren für soziale Verwerfungen werden somit bedrohlich. Neben Superreichen und Großkonzernen profitieren insbesondere Autokraten durch hohe Einkünfte und Destabilisierung werteorientierter, demokratischer Gesellschaften von diesem spekulativen Wirtschaftssystem, siehe Putin, und schrecken vor nichts zurück. Heute die Ukraine und morgen vielleicht ganz Europa? Dem Treiben an den deregulierten Börsen muss ein Ende gesetzt werden, sonst sieht unsere Zukunft düster aus!

Margarita Horn

Schliersee