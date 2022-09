Klimaneutralität und Energiekosten

„Dreisteste Umweltlüge“; Geld & Markt, Radikalisiert sich Klimaprotest?; Bayern 22. September

Christian Deutschländer: Wir brauchen den Gaspreis-Deckel; Kommentar 20. September

Klimaneutralität mit Hand und Fuß? Merkels Energiewende ist krachend gescheitert und bedroht die deutsche Industrie in ihrer Existenz. China macht es uns vor, wie echte Klimaneutralität mit Hand und Fuß zu erreichen ist, indem geplant ist, nahezu die gesamte Primärenergie durch Thorium-Kernkraftwerke zu erzeugen. Ab 2030 sollen diese Anlagen fertigentwickelt sein und fabrikmäßig hergestellt werden. Der Strom wird so preiswert sein, dass andere Energieträger wie Kohle, Öl und Gas nicht mehr konkurrenzfähig sein werden. Wenn Strom billig ist, wird natürlich auch Wasserstoff billig und ersetzt fossile Brennstoffe bei LKW, Schiffen, Zügen usw.

Indien wird denselben Weg gehen. Wenn Deutschland sich anschließen würde, wäre das Land autark, denn im Erzgebirge liegen tausende Tonnen Thorium auf den Abraumhalden der „Wismut“ herum. Thorium-Reaktoren sind preiswert, klein, produzieren nur ein Tausendstel Abfall. Es gibt keine Gefahr einer Kernschmelze und sie benötigen wenig Wartungsaufwand. Der Brennstoff reicht für die ganze Welt Zehntausende von Jahren.

Wovor fürchtet sich der Gründeutsche dann noch? German Angst? Bisher forschen 18 Länder an dieser Zukunftstechnologie, wir hingegen verschlafen den technischen Fortschritt und klammern und an alte überholte Ideologien, verlieren aber das Ziel Klimarettung dabei aus den Augen. Windkraft steht im Verdacht, dass leeseits zu wenig Regen fällt. Wieso sollte man einfach glauben, dass ein solcher Eingriff in ein kompliziertes kybernetisches System ohne Folgen bleibt, heißt es doch in der Kybernetik, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien könne einen Tornado in Texas auslösen?

Walter Kaphahn

München

Ausgerechnet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bezichtigt – Haltet den Dieb! – andere der „dreistesten Umweltlüge“? Wo in diesen Kategorien geredet und veröffentlicht wird, dort setze ich noch eins drauf: Auch die DUH vertritt und verbreitet mit der Mär vom klimaschädlichen CO2 die mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar dreisteste Lüge aller Zeiten. Sie stützt sich dabei – wie alle Gleichgesinnten – auf den „Konsens“ von dem Zeitgeist verfallenen Wissenschaftlern und den (Straßen-)Terror gleichgeschalteter und fanatisierter Aktivisten, deren „Wissen“ im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Alter steht.

Die Natur jedoch befolgt ihre ewigen Gesetze emotionslos, konsequent und kompromisslos: Menschliche Eitelkeiten, Wunschdenken und Parteiprogramme ändern daran genau – nichts! Wo sich dies die selbst ernannten „Klimaretter“ nicht eingestehen können oder wollen, reagieren sie zunehmend mit Wut, Aggression, (Straßen-)Terror und glauben, dass es dafür ob des vermeintlich hehren Zieles keiner Rechtfertigung bedarf. Der Regensburger Extremismusforscher Prof. Straßner sieht das ähnlich und spricht es dankenswerter Weise auch an. Der Hinweis auf Parallelen zur RAF war so notwendig wie die Analogie zum absoluten Wahrheitsanspruch von Sekten offenkundig. Dass sich die „richtigen“ Wissenschaftler nicht mit den „überstimmten“ angeblichen Außenseitern argumentativ auseinandersetzen wollen/können, ist die Crux der Postmoderne!

Helmut von Witsch

Freising

Steigende Energiekosten: Wir haben in Deutschland eine große Zahl von Verbänden, Organisationen und Institutionen, die eine breite Masse der Bevölkerung vertreten, zum Beispiel Industrieverbände, Gewerkschaften, ADAC, Verbraucherschutz, Kirchen und freie Presse. Die könnten doch Druck auf die Politik -nicht nur auf die Regierung-,ausüben für eine Gaspreisbremse, eine Strompreisbremse, eine Ölpreisbremse, eine Kraftstoffbremse und für den Weiterbetrieb der noch bestehenden Atomkraftwerke.

Und es eilt. Es ist keine Zeit mehr für parteipolitisches Gezänk. Jetzt gilt nur eins: Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Dafür sind sie gewählt, Minister haben sogar einen Eid dafür geschworen. Wenn das Volk aus Angst und Verzweiflung auf die Straße geht und sich wie üblich irgendwelche Chaoten einmischen, dann herrscht Chaos und Gewalt. Das überlebt keine Regierung.

Erich Kindler

Bichl

Jeder redet jetzt nur über den Gaspreis und die enormen Gewinne der Ölkonzerne. Leider wird nur darüber nachgedacht, wie die Verbraucher von Gas entlastet werden. Wie steht es aber um die kleinen Häuslebauer und Rentner, die Heizöl brauchen?

Es gibt doch eine Lösung um diese Preistreiberei der Gas- und Ölmultis in den Griff zu bekommen. Die einfachste Lösung ist doch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen auf 120 km/h und Bundesstraßen auf 80 km/h. Allein der Ausstoß von CO2 würde um 2,4 Millionen Tonnen gesenkt werden. Der Spritverbrauch wäre circa 15 bis 20 Prozent geringer.

Ein weiteres Relikt ist die Verstromung von Gas. Wenn die letzten AKW noch zwei Jahre weiter laufen, wie viel Gas könnte dann eingespart werden? Die Sicherheit ist doch gewährleistet durch die dauernde Überwachung.

Dauernd wird gefordert, Deutschland solle die Führung bei den Waffenlieferungen übernehmen (übrigens hatten wir schon mal einen Führer). Denken denn die Menschen, die das fordern, überhaupt nach, welche Gefahren dadurch entwickelt werden? Wie lange schaut dann Russland und seine Vasallen da zu. Weißrussland ist hoch aufgerüstet und greift dann vielleicht doch ein. Es gibt doch nur eine Lösung und dies ist verhandeln. Eine militärische Rückeroberung der besetzten Gebiete ist doch nur durch Ausweitung des Krieges zu erreichen.

Ich finde, unser Bundeskanzler Scholz verhält sich richtig. Russland wird die Krim nicht zurückgeben (übrigens ein Geschenk von Chruschtschow an den damaligen Waffenbruder Ukraine).

Er spricht mit Putin und kennt die große Gefahr einer Eskalation. Unsere Panzer sind zwar Weltspitze, aber gegen einen begrenzten Atomschlag helfen auch diese nicht. Sollte dies geschehen, gibt es genug Ausreden, dass dies aus Versehen war – Erinnerung an den Abschuss des holländischen Flugzeuges mit über 250 Toten. Auch dies war nur ein Versehen.

Manfred Schön

Hattenhofen