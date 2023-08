Lehrjahre keine Herrenjahre

Wolfgang Mulke: Faulheit ist ein falsches Vorurteil; Wirtschaft 21. August

In dem Bericht ist zu lesen, dass vorrangig für deren Situation alle anderen Schuld haben, nicht aber die Jugendlichen selbst und deren Eltern. Hinzu kommt als Beweis, dass 50 000 junge Menschen vorzeitig die Schule ohne Abschluss verlassen. Es gibt in Deutschland 200 000 offene Lehrstellen und trotzdem finden 120 000 Schulabgänger keine Lehrstelle. Für diese Misere den Staat, die Schulen und die Ausbildungsbetriebe alleine in die Verantwortung zu nehmen, ist sicher nicht die Lösung des Problems. Zwei Drittel der Befragten wollen laut einer Studie eine schnelle Karriere machen, übersehen dabei aber, dass dazu erst mal eine mehrjährige Ausbildung notwendig ist. Auch wenn Lehrjahre keine Herrenjahre sind, ist diese Zeit aber die Voraussetzung für das gesamte Arbeitsleben. Zwei Beispiele aus meinem Erlebten, die zeigen, woran es auch krankt. Ein junger, 16-jähriger Mann, etwa 180 groß und gut gebaut, musste in seiner Schnupperlehre in einem Elektrobetrieb am Freitag mit helfen, einen rund 60 qm großen Vorhof zu kehren. Am darauf folgenden Montag kam die Mama ohne ihn und beschwerte sich, dass ihr Sohn so schwer hat arbeiten müssen und somit die Schnupperlehre deshalb abbrechen wird.

Mit gerade einmal 14 Jahren wurde mir Mitte August 1961 von meinem Vater mitgeteilt, dass ich am 4. September eine Lehre als Elektriker zu beginnen habe und um 7 Uhr morgens da sein muss. Mit Wadln wie ein fettes Reh und vergleichbaren Armen bin ich dann an dem betreffenden Tag, mit einem doppelten Butterbrot, zwei Äpfeln und einer Deutschen Markt (50 Cent) zum ersten Arbeitstag angetreten. Gleich an den ersten Tagen war stundenlanges Schlitze schlagen angesagt, oder ich musste mit einem Dübeleisen über Kopf Befestigungslöcher in die Decke klopfen. Für die über 160 Arbeitsstunden im Monat gab’s dann am Ende 15 Deutsche Mark (7.50 €) als Lohn, von dem mir die Eltern als Kostgeld 10 Mark abnahmen. Trotz vieler Widrigkeiten und Tränen, habe ich trotzdem einen ordentlichen Abschluss nach 3 1/2 Jahren gemacht. Rückwirkend betrachtet, auch wenn es oft schwer war, war es der Grundstock für 43 erfolgreiche Arbeitsjahre. Vielen meiner Altersgenossen wird es in dieser harten Nachkriegszeit und später ähnlich ergangen sein, haben diese Erfahrungen machen müssen. Dass das heute so nicht mehr möglich ist, ist mir bewusst, aber

Faulheit ist kein falsches Vorurteil, sondern bei den erschreckenden Zahlen, der Hauptgrund.

Horst Breitenherdt

Assling