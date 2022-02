Lobbyist der Banken

Teilen

Fast jeder Zweite in Sorge um seinen Lebensstandard; Wirtschaft 3. Januar

Sparkassen-Präsident Helmmut Schleweis verweist auf die Sorgen von Sparern, Berufspendlern, Mittelständlern und Menschen mit geringen Einkommen angesichts der aktuell, hohen Inflation.

Herr Schleweis, als Lobbyist der Banken und Sparkassen, versucht hohe Energiepreise mit steigenden Zinsen zu begegnen. Die Sorgen nicht nur der geringfügig Beschäftigten würden allerdings steigen, wenn die höheren Zinsen Wachstum und Wohlstand gefährden. Im Gegensatz zu den 70er-Jahren, als der damalige ÖTV-Chef Kluncker den Ölpreisanstieg mit Lohnerhöhungen von bis zu 12 % begegnete, ist die Macht der Gewerkschaften heute arg limitiert. In den Branchen, die die Gewerkschaften kontrollieren, werden zunehmend Robotik, Künstliche Intelligenz oder Autonomie genutzt, was den Bedarf an vielen handwerklichen und dienstleistungstechnischen Bedarf reduziert.

Wo waren die Banken und Sparkassen seit 2008, als nach der von Banken und Sparkassen ausgelösten Subventionen-Prime-Krise die Zinsen immer weiter sinken mussten? Bis vor 15 Jahren wurde von den Sparkassen der sogenannte Weltspartag (31. Oktober) in jedem Jahr proklamiert, dass der mündige Bürger doch mehr Geld in das hoch angepriesene Sparkonto investieren solle.

Erst seitdem Minuszinsen und Verwahrentgelte erhoben werden müssen, werden die Kunden zusätzlich verärgert; erst waren es niedrigste oder gar keine Zinsen auf ihr Erspartes. Die Zinsen sollten allenfalls minimal ansteigen, um mehr Angebote nach Abklingen der gestörten Lieferketten zu ermöglichen. Mit Zinssteigerungen wird dies nicht so einfach möglich sein; zumal die derzeit noch aufgestaute Kaufkraft ansonsten schneller zum Erliegen kommt. Also, Hände weg von stark steigenden Zinsen, Herr Sparkassenpräsident!

Christoph Kanther

Gauting