Leserforum

Matthias Schneider: „Darum beneiden uns viele“, Interview mit Franz Xaver Peteranderl; Wirtschaft 17./18. September

Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview mit dem Handwerkskammerpräsidenten Herrn Franz Xaver Peteranderl. Eine, in meinen Augen wichtige, Ergänzung zur Aussage: „ … dringend nötige Reformen im Bildungswesen“ möchte ich dazu anbringen.

Herr Peteranderl schlägt vor: „Schon ab der dritten, vierten Klasse muss man ansetzen und die Eltern überzeugen, dass das Handwerk eine gute Zukunft für ihre Kinder bietet“. Vielleicht bräuchte es diese „Überzeugungsarbeit“ gar nicht, weil Kinder (und Eltern) eh schon Feuer für das Handwerk gefangen haben?

Nach meiner langjährigen Erfahrung (über 40 Jahre Elementarpädagogin mit Leib und Seele!) sind Kinder von klein an lustvolle Tüftler, Bastler und Werkler aus eigenem Antrieb! Dieses „Urbedürfnis“ von uns Menschen gilt es mit guten, (früh-) pädagogischen Konzepten zu fördern.

Seit 2005 betreute ich deshalb in Bayern eine Initiative, die genau diese Zielsetzung verfolgte (mit Kindern ab drei Jahren, oft auch jünger). Mit hervorragenden Ergebnissen! Viele Handwerker inspirierten und unterstützen Kinder (in Kindergärten, Horten und Grundschulen) darin ihre Gestaltungsideen kenntnisreich und oft mit langem Atem in die Tat umzusetzen. Handwerker und Handwerkerinnen als Vorbilder für Kinder sprechen für sich.

Ich denke, dieser pädagogische Ansatz verdient es, in die Breite zu wirken. Oder fehlt es am (politischen?) Willen, frische, pädagogische Konzepte (mit dem Potenzial, unser Bildungswesen nachhaltig zu verbessern) in der Praxis zu verankern?

Ich würde mir wünschen: Mehr Investitionen in die handwerkliche, „natürliche“ Intelligenz unserer Kinder - von Anfang an. Dann wird „Hand-Werk“ auch als Beruf vorstellbar und ein ganz selbstverständlicher, nützlicher Teil des (praktischen) Lebens unserer Kinder!

Ja, es braucht eine Bildungsoffensive, aber bitte von Anfang an! Sicher kann Handwerk in späteren Jahren in der Schule „vermittelt“ werden. Zusätzlich sollte es in jungen Jahren im Selber-Tun als Sinn-stiftend erlebt werden!

Dr. Irmgard M. Burtsche

Penzberg