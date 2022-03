Mehr Gerechtigkeit

Zum einen kann ich die Gedankengänge von Klaus Sieber zum Thema Mindestlohn 12 Euro nachvollziehen, ist aber nicht zu Ende gedacht. Beim derzeitigen Mindestlohn von 9,82 Euro, das entspricht bei Vollzeit 1670 Euro, bei Steuerklasse 1 ergibt das 1240 Euro netto.

Lieber Herr Sieber, können Sie mir erklären, wie man bei den heutigen Lebenshaltungskosten davon menschenwürdig leben kann? Am Ende muss hier wieder unser Staat Unterstützung leisten, was wiederum auf den Steuerzahler, also uns umgelegt, wird.

Genau betrachtet dienen viele der Sozialleistungen somit nur einer Quersubventionierung der Industrie. Die Lösung kann doch nicht sein, Menschen für wenig Geld schuften zu lassen, damit die Preise unten bleiben. Ihrer Logik nach, Herr Sieber, sollten wir auf Lohnerhöhungen also verzichten, da letztendlich unterm Strich ja eh nichts übrig bleibt.

Im Umkehrschluss könnten wir die Sklaverei wieder einführen, somit würden die Unternehmer mehr Profit machen, die Preise könnten stabil bleiben und die Schere zwischen Arm und Reich driftet noch mehr auseinander.

Ein amerikanischer Unternehmer im letzten Jahrhundert, der Name ist mir leider entfallen, hatte in seinem Unternehmen eingeführt, dass der Gehaltsunterschied zwischen dem einfachsten Arbeiter und dem am besten bezahlten, also auch dem Unternehmer selbst, das Zehnfache nicht übersteigen darf. Wäre dieser Denkansatz es nicht wert, ihn mal genauer zu durchleuchten, im Sinne von mehr Gerechtigkeit.

Wolfgang Weißbach

Erding

Wie weit wollen es denn unsere Politiker treiben? Nicht nur, dass alles, was ein normaler Mensch zum Leben und die Erzeuger unserer Lebensmittel, Handwerker, große und kleine Firmen usw. zum Überleben brauchen, so teuer ist, dass man sich überlegt, was kann – nicht was will – ich mir leisten.

Steigende Lohnforderungen sind hier sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Diese Kosten trägt ja letztendlich der Endverbraucher und damit natürlich auch der Arbeitnehmer, der zwar mehr verdient und trotzdem nicht mehr in der Tasche hat. Treibstoff ist in den letzten vier Wochen um circa 40 Cent je Liter teurer geworden. Wie wollen Pendler das bezahlen? Mit der um fünf Cent erhöhten Kilometer-Pauschale ab dem 21. Kilometer, anzusetzen dann aber auch erst mit der Steuererklärung im nächsten Jahr? Bahn und Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) sind auch keine echte Alternative, die werden auch ständig teurer. Oder mit dem viel gepriesenen Radl? Was macht da jemand, der nicht in Sportkleidung in seiner Firma ankommen, sich frisch machen und umziehen kann? Jemand der nicht so fit ist, um aus dem Münchner Stadtrand oder gar Umland auf den Radschnellwegen in die Stadt zu kommen, oder sich kein teures E-Bike leisten kann?

Heute habe ich mir mal den Spaß gemacht und geschaut, wie sich der Heizölpreis seit Ende Dezember 2021 entwickelt hat. Kurz gesagt: Der Preis ist in neun Wochen um 130 Prozent gestiegen, von 83 Cent je Liter auf heute sage und schreibe 1,91 Euro. Wer soll denn das noch bezahlen können? Kein normal arbeitender und verdienender Bürger dieser Republik kann sich das noch leisten. Da nützen auch keine jährlichen Zuschüsse an Familien ohne regelmäßiges Einkommen, weil dieser Zuschuss umgerechnet nur für zum Beispiel rund 70 Liter Heizöl reicht. Damit hat man nicht mal einen Monat eine warme Wohnung. Demnächst kommt vermutlich auch noch ein Strompreis in astronomischer Höhe dazu, wenn wir nicht alle unseren Stromverbrauch so reduzieren, dass wir nicht am Tropf unserer Nachbarn hängen müssen. Vielleicht sollten sich unsere Politiker mal um das eigene Volk Gedanken machen und nicht ständig versuchen, die Welt zu retten, was von einer ganzen Reihe von Ländern dieser Welt offensichtlich gar nicht als notwendig erachtet wird.

Annemarie Kenst

München

Es ist eine Frechheit, dass ich diese hohen Spritpreise bezahlen muss, nur weil wir das Geld für die Ukraine brauchen (Aussage Lindner) und weil wir damit das Klima retten (das ist einfach eine unverschämte Lüge).

Natürlich müssen wir der Ukraine helfen, aber sind wir wirklich die Mutter Teresa der ganzen Welt? Geld für eine völlig dumme und sinnlose Energiewende ist wohl genügend da. Der wahre Grund dafür, dass die Ampel eine (zumindest temporäre) Senkung der Steuer auf Benzin/Diesel ablehnt, ist klar: Die Populismus-Grünen wollen aus rein ideologischen Gründen erreichen, dass wir weniger Auto fahren (gilt offensichtlich für die, die im unteren Einkommensbereich liegen) – sehr sozial!

Peter Springer

Schaftlach

Das durch den Krieg die Lebensmittel teurer werden, ist nicht zu vermeiden. Solidarität besonders für jene, die dadurch besonders zu leiden haben, ist oberstes Gebot. Besonders die Relationen vom Erzeuger zum Verbraucher müssen auf den Prüfstand. Den Bäuerinnen und Bauern, die an Grund und Boden gebunden sind, und nun mal davon leben müssen, steht ein gerechter Anteil davon zu. Hier aber liegt vieles im Argen. Besonders in der jetzigen kritischen Situation ist ein Umgang auf Augenhöhe existenziell wichtig. Es wird viel Geld für Dinge ausgegeben, um andere zu imponieren. Lebensmittel dürfen auch ihren Preis haben, weil man sie zum Leben braucht.

Sebastian Springer senior

Schalldorf

Schöne Ideen aus der Oppositionsecke vom bayerischen Ministerpräsidenten. Ich stelle mir die ernsthafte Frage, ob er diesen Gedankengang auch geäußert hätte, wenn die Regierenden in Berlin schwarze Farbe gehabt hätten? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zur Entlastung der Bevölkerung die schöne Idee geäußert, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe wegen der Energiekrisen-Preisbelastung zu senken oder gar auf null zu stellen. Laut Bericht des Bundesfinanzministers heißt es auszugsweise: Die Bundesregierung plant derzeit keine weiteren Entlastungen. „Ich schließe für die weitere Entwicklung dieses Jahres nichts aus. Zum jetzigen Zeitpunkt steht aber keine neue Entscheidung an. Der Staat könne steigende Kosten für Energieimporte nicht auf Dauer kompensieren, allenfalls zeitweilig dämpfen und sozial ausbalancieren.“

So artikuliert also der Gedankengang der FDP-Bundesfinanzminister! Er verschwendet demnach keine besonderen Gedankengänge darüber wie die steuerzahlenden Bürger Deutschlands ihr derzeitig, schwieriges Dasein finanzieren. Die Hauptsache, die Bundesminister haben ihr dickes Einkommen. Ein Verhalten „zum Wohle des Volkes“, wie der Amtseid lautete, ist nicht zu erkennen.

Alois Sepp

München