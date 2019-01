Meister bürgt für Qualität

Leserbrief

Streit um Meisterzwang; Wirtschaft 25. Januar

Als ehemaliger selbstständiger Handwerksmeister wundere ich mich schon, was sich in dieser Monopolkommission der Bundesregierung für Leute befinden, die sich gegen die Rückkehr zur Meisterpflicht entscheiden. Die Zulassungserleichterung war und ist eine Degradierung ehrlicher Handwerksleistung, die Abschaffung des Meisterzwanges eine Aufforderung, Lehrlingsausbildung zu streichen. Eine Meisterprüfung dient in erster Linie zur Ausbildung von Lehrlingen, Betriebsgründungen sind mit dem kleinen Befähigungsnachweis (Gesellenbrief) möglich. Ein Meisterbetrieb gibt den Bürgern die Gewissheit einer Qualitätsarbeit. Kenntnisse zum Jugendschutz, Buchführung, Gewerberecht und Materialkunde waren neben der meisterlichen Handwerksleistung Jahrhunderte Voraussetzung, um das Handwerk ausüben zu dürfen. Meisterpflicht ist für das jeweilige Handwerk ein Qualitätssiegel, wodurch in Deutschland alleine schon die Zünfte und ihre strengen Regeln in frühen Jahren bekannt waren. Alle Handwerksbetriebe jammern über zu wenig qualifiziertes Personal und diese Monopolkommission entscheidet über ein Privileg, das immer als besondere Qualifikation eines Handwerksbetriebes gegolten hat. Es wurde vom Meis-terbetrieb der Nachwuchs gefördert und Erfahrung und Können an die junge Generation weitergegeben.

Friedrich Kraus

München