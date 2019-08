Leserbrief

Berlin will Mieten aufknapp acht Euro begrenzen; Titelseite,Mietdeckel bei 7,97 Euroje Quadratmeter;Wirtschaft 26. August

Enteignung durch die Hintertür ist der richtige Ausdruck für die von der Linken in Berlin geplante Mietpreisbremse. Hier zeigt sich wieder einmal das keinerlei verstehen der selbst herbeigeführten Situation bei der Linken aber auch nicht bei Grün und SPD vorhanden ist. Zuerst wurden die eigenen Wohnungen verramscht, dann würde massenhaft Zuzug genehmigt und jetzt soll es eine völlig überzogene Mietpreisbremse die auch rechtlich keiner Prüfung standhält richten. Noch viel besser wird es dann sollte Rot Rot Grün demnächst eine Regierung stellen. Dann werden vermutlich die Wohnungen, Firmen und große Vermögen verstaatlicht? Leider haben diese Partei und deren Vordenker aus 70 Jahren Kommunismus und staatlicher Plan-/Misswirtschaft nichts gelernt. So werden sicherlich keine Investoren Wohnraum schaffen. Und wenn, dann nicht in Berlin.

Bernhard Heidl

Miesbach