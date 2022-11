Musk mag sich hier verzockt haben

Das Unternehmen Twitter macht jedes Jahr ein Minus, aber trotzdem glauben Leute, dass es Milliarden Dollar wert sei. Nicht die bisherigen Aktionäre, die waren ja froh, dass Musk ankam und es ihnen abgekauft hat. Die haben ihre Kohle, wie ich es gelesen habe, steht Musk bei Minus 45 Milliarden Dollar und muss jetzt schauen, wie er mit einem defizitären Unternehmen dieses Geld wieder reinholt. Sehr schwer. Das ganze Umfeld Social Media und Internet ist ein schwieriger Markt. Auch andere Firmen bauen Stellen ab, weil es nicht mehr so läuft. Werbekunden haben nicht mehr so viel Kapital wie früher. Und Konsumenten ebenso wenig. Die 10 % Inflationsrate und die schwache Wirtschaft zwingen Unternehmen und Konsumenten, sich auf wesentliches zu konzentrieren. Ein Life-Style-Produkt wie Twitter, das jetzt auch noch Geld kosten soll, ist verzichtbar. Musk mag sich hier verzockt haben. Die 45 Milliarden muss er irgendwie anders besorgen. In einem Wirtschaftsforum habe ich gehört, dass Tesla auch keine Gewinne abgeworfen hat. Dieses Unternehmen läuft nur durch Quersubventionen. Auch seine Raketen und Satelliten werden subventioniert. Und die ganze Bitcoin, die er gekauft hat, sind abgeschmiert. Irgendwann kommt die Frage: Wie viele defizitäre Unternehmen kann ich mir leisten? Irgendwann reichen diese Quersubventionen nicht mehr. Dann platzt eine riesige Blase, Musks Aktienkurse rauschen dann gewaltig in den Keller, wenn niemand mehr daran denkt, dass er wirklich in Zukunft Profite erwirtschaften kann. Statt Gläubigen kommen dann die Gläubiger zu Musk. Das war’s dann. Am Ende wird Musk diverse Unternehmen an China verkaufen müssen. Die fänden evtl. die Technologie vielleicht nützlich und könnten zu deren Löhnen und Arbeitsbedingungen auch Autos und Raketen, Tunnelbohrmaschinen usw. profitabel produzieren. An den aktuellen Standorten geht natürlich nichts mehr.

Rainer Prosik

Hattenhofen