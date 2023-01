E-Scooter gefährden Sicherheit

Sebastian Hölzle: Unfallforscher: E-Roller strenger regulieren; Wirtschaft 19. Januar

Bestimmt sind E-Scooter in den erwähnten ländlichen Gemeinden sinnvoll. In München allerdings, wo es an allen Ecken und Enden öffentliche Verkehrsmittel gibt, sind sie nur ein Ärgernis und eine Gefahr. Obwohl sie angeblich nur für 80 kg zugelassen sind, werden sie fast nur von jungen Männern benutzt, die öfter zu zweit oder gar zu dritt darauf stehen. So rasen die häufig in erheblichem Tempo haarscharf an Fußgängern vorbei und finden das ziemlich lustig. Ich habe selbst gesehen, dass eine Gruppe junger Leute auf dem Radweg mit diesen elenden Dingern Schlangenlinien fuhr (das ist nämlich besonders effektvoll) und dabei eine Radlerin zu Fall brachte. Die hatte zwar einen Fahrradhelm auf, stürzte aber nur knapp kopfüber an einem Baum vorbei, was der Helm und der Kopf möglicherweise nicht unbeschadet überstanden hätten.

Mich selbst hätte beinahe einmal ein etwa zwölfjähriger Knirps mit einem E-Scooter auf dem Fußweg umgefahren. Dass es inzwischen in der Innenstadt Sammelparkplätze für diese Spaßgefährte gibt, ist bestimmt der Rücksicht auf Touristen geschuldet, die sich an dem Verhau in der Fußgängerzone stören könnten. In allen anderen Vierteln muss man leider ständig damit rechnen, über einen der kreuz und quer abgestellten oder umgefallenen Roller zu stolpern.

Fazit: Die von Herrn Brockmann vorgeschlagene Drosselung der Geschwindigkeit umgehend einführen, außerdem Blockierung, wenn mehr als eine Person das Gefährt benützt und Strafen für den letzten Benutzer, wenn der es nicht ordnungsgemäß abgestellt hat. Ansonsten würde nicht nur ich mir wünschen, dass einer der Münchener Bürgermeister sich die Pariser Bürgermeisterin zum Vorbild nähme.

Heidemarie Henniger

München

Die elektrischen Leihroller sind nicht nur gefährlich im Straßenverkehr, sondern sie sind auch sonst ein permanentes Ärgernis. Insbesondere wenn die Roller nach dem Gebrauch irgendwo im Gebüsch oder Fluss landen und dann dort verrotten. Ich habe im Oktober 2022 einen Roller des Verleihers LIME in Holzkirchen in der Nähe des Bahndamm aus dem Gebüsch gezogen. Er lag da schon ein paar Wochen und ich ärgerte mich jedes mal, wenn ich daran vorbei ging.

Wie kommt der Roller überhaupt nach Holzkirchen? Wahrscheinlich hat einer in München sich den Roller ausgeliehen und mit der S-Bahn nach Holzkirchen mitgenommen. Als dieser dann außerhalb der Stadt München nicht mehr funktionierte, wurde der Roller offensichtlich entsorgt. Ich habe den Roller also aus dem Gebüsch gezogen und mich dann an den Verleiher LIME gewandt. Ich wollte den Roller melden und so dafür sorgen dass jemand von LIME diesen abholt und wieder in den Verleihkreislauf bringt.

Trotz mehrerer E-Mails und Briefe an LIME nach Berlin und nach Irland in die Europazentrale, habe ich bis heute keine Antwort bekommen.

Den Verleiher LIME interessiert es schlichtweg nicht, was mit seinen E-Rollern passiert. Und die Leute, die sich die Roller ausleihen, können ohne Konsequenzen diese nach Gebrauch ins Gebüsch treten. Toll! Die Dinger braucht doch kein Mensch, und ich kann nachvollziehen, wenn Städte demnächst entscheiden die E-Verleih-Roller zu verbieten. Hoffentlich passiert dies bald, dann ist auch endlich dieser verkehrspolitische Unsinn beendet und der Umwelt ist auch geholfen.

Nicolaus Spinner

Holzkirchen