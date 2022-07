Spare in der Not

Teilen

Thomas Magenheim- Hörmann: Gasstopp: Oktober der schlimmste Monat; Wirtschaft 29. Juni

Schon vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs war es klar, dass die Erdgaslieferungen aus Russland als Druckmittel gegen die EU und insbesondere Deutschland eingesetzt werden können. Auch war der niedrige Füllgrad der Gasspeicher bekannt. Erdgas wurde als Brückentechnologie proklamiert, obwohl die Lieferungen schon lange vor der Ukraine-Krise stockten. Dies hat bis vor Kurzem niemand gestört. Auch nach der Kürzung der Lieferungen ging der Verbrauch ungehindert weiter. Ein besonders krasses Beispiel ist der Einsatz der Gaskraftwerke für die Stromerzeugung. Es lohnt sich, im Internet die Seite https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation aufzurufen. Unter der Rubrik „Konventionelle Stromerzeugung“ ist festzustellen, dass die Verwendung von Gas innerhalb des letzten Jahres noch gesteigert wurde. Bei hohem Stromangebot aus erneuerbaren Energien werden hauptsächlich die Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke zurückgefahren, die Gaskraftwerke in weit geringerem Ausmaß. Ich vermute, dass hier mit Gas mehr Gewinn gemacht wird, wohl auch infolge der CO2-Abgabe. Gilt hier das leicht veränderte Sprichwort: „Spare in der Not, da hast du Zeit dazu!“?

Wäre es nicht notwendig, sofort den Gasverbrauch zugunsten der Stein- und Braunkohle so weit wie möglich zu reduzieren? Wenn die Versorgungssicherheit wieder hergestellt ist, kann man ja wieder den alten Zustand, bei dem CO2 verringert wird, wieder herstellen.

Franz Gleixner

Dipl.-Ing., Röhrmoos