Leserbrief zu Steuern auf Investmentfonds

Investmentfondsneu besteuert;Geld & Markt 3. Januar

Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht? Da hat sich das Finanzministerium eine kreative Lösung zur Verstetigung der Steuereinnahmen einfallen lassen. Nein, nicht die Digitalsteuer zum Abschöpfen der Milliardengewinne vorwiegend amerikanischer Internetkonzerne wird eingeführt, der Fiskus hält sich lieber an den braven deutschen Steuerzahler, der kommt ihm nicht aus. Und Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Nun sollen also die von der Fondsgesellschaft ohne Zutun des Anlegers reinvestierten Erträge aus Investmentfonds mittels einer sogenannten Vorabpauschale besteuert werden. Das hat für den Fiskus den schönen Nebeneffekt, dass Steuern schon dann fließen, wenn der Anleger seine Gewinne noch gar nicht realisiert hat oder er später vielleicht sogar Verluste macht. Eine fixe Pauschale wäre aber zu einfach, darum sind die Erträge, je nach Art des Fonds teilweise freigestellt: Bei Aktienfonds und ETFs 30 %, bei Mischfonds (mit mindestens 25 % Aktienanteil) 15 %, bei inländischen Immobilienfonds 60 %, bei den anderen 80 % – und was da sonst noch an Besonderheiten zu beachten wäre. Es war einmal die Idee von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Wie alle Geschichten, die so anfangen, nur ein Märchen. Eines ist jedenfalls sicher, der Steuerberaterzunft geht die Arbeit nicht aus.

Dr. Hieronymus Fischer

Krailling