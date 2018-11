Leserbrief

Strompreise ziehen2019 kräftig an;Geld & Markt 19. November

Die Strompreise werden in den nächsten Jahren massiv steigen. Deutschland leistet sich als komplexes und einziges Industrieland der Erde, den gleichzeitigen Ausstieg aus Atomkraft und Kohleverstromung – so die derzeitige politische Planung. Aus beiden auszusteigen dürfte schwierig werden. Die Energie soll dann aus Sonne, Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Gaskraftwerken kommen.

Das Problem dabei ist, elektrische Energie ist großtechnisch nicht speicherbar. Selbst bei Verdoppelung von Windrädern und Fotovoltaik-Anlagen weiß man über viele Stunden nicht wohin mit der überschüssigen Energie, die derzeitigen Speichermöglichkeiten (Pumpspeicherkraftwerke) sind sehr begrenzt.

Wir haben schon genug zu tun, mit den Kohle- und Gaskraftwerken den Atomausstieg abzufedern – jetzt kommt noch die Elektromobilität.

Zu 80 Prozent der Jahresstunden scheint keine Sonne, der Wind bläst stets unregelmäßig – außerdem sind dem ungezügelten Ausbau der Windkraft Grenzen gesetzt. Besonders Bayern ist kein Wind-Land. Wie haben etwas weniger als die Hälfte an Windstärke wie die Nordseeküste. Halber Wind bedeutet ein Achtel an Leistung, man benötigt rund zehn Windräder in Bayern, um die Leistung von einem an der Nordsee zu erreichen.

Bleiben hauptsächlich die teuren Gaskraftwerke sowie der massive Import von elektrischer Energie von den Nachbarländern – hauptsächlich Atom- und Kohlestrom.

Eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Strompreise ist nicht auszuschließen.

Hubert Sandtner

Oberding