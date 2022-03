Thema Energiewende

Söder für längere Atomlaufzeit; Titelseite, Bund will Milliarden für Flüssiggas ausgeben; Wirtschaft 3. März

Nach der Invasion der Ukraine durch Russland herrscht nun überall große Angst vor Lieferengpässen und Mängeln. Kommen wir durch den nächsten Winter etc.? Gerade in Deutschland, mit seinem unstillbaren und absurden Hunger nach (immer mehr) Energie. Warum nicht mit der („alten“) Verhaltensweise Sparsamkeit im Umgang mit Energieverbrauch gegensteuern? Unnötige, weil ja so bequeme Autofahrten unterlassen, lieber Umsteigen auf Bahn, den ÖPNV und das Rad; Kleinwagen statt obszöner SUVs täten es auch! Abschalten von Reklamebeleuchtung in den späten Abend- und Nachtstunden, nur jede zweite Straßenlaterne brennen lassen, Temperaturabsenkung der überheizten Wohnräume und des Warmwassers, keine Stand-by-Geräte mehr.

Die Liste würde sich erheblich fortsetzen. Und so würde automatisch auch die Nachfrage sinken und damit einen entsprechenden Preissenkungseffekt auf die Energieträger haben. Nur, bisher ist in den Medien, in der Politik kein Wort dazu zu finden. Ich würde sinngemäße Appelle von Herrn Habeck und von allen anderen Verantwortlichen an unser Land sehr begrüßen?

Hartmut Schock

Unterhaching

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Putin hat sich leider als solcher Nachbar erwiesen. Die Zeit zum Umdenken ist da. Wir müssen unsere verbliebenen Atomkraftwerke vorerst weiterbetreiben, ob wir wollen oder nicht. Es ist einfach eine Notwendigkeit. Wir sind viel zu abhängig von russischem Gas. Putin kann uns jederzeit den Hahn zudrehen und wir sind in keiner Weise darauf vorbereitet. Eine große Flüchtlingswelle wird auf uns zurollen und darum müssen die knappen Ressourcen an Kies, Sand und vor allem Zement dazu genutzt werden, um Wohnungen zu bauen und sie nicht für bei uns kaum rentable Windräder zu vergeuden. Es muss ein flächendeckendes Netz aus Nah-und Fernwärme aufgebaut werden, das Strom UND Wärme erzeugt. Die Technologie ist vorhanden. Die „Steamenergy“ eine neu erfundene Art Dampfmaschine von Robert Duschl aus Deggendorf, kann das leisten. Sie erzeugt Strom und Wärme. Betrieben wird sie mit Holzresten, sogar mit Grünschnitt und Müll erreicht sie noch fast 1000 Grad. Grünschnitt und Müll fallen bekanntlich reichlich an. Dann können Einzelheizungen, die sehr viel CO2 Ausstoßen, abgeschaltet werden. Das ist ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Zusammen mit der Solarenergie, die auf jedem geeigneten Dach installiert sein sollte, müssten wir es schaffen, vom Gas unabhängiger zu werden. Wie unberechenbar Putin ist, haben wir leidvoll erfahren müssen. Vor 80 Jahren Hitler und Mussolini. Heute Putin und Lukaschenko. Wir können uns auf unsere eigene Stärke verlassen. Das haben wir in Krisenzeiten immer wieder bewiesen. Wir müssen jetzt nur das Richtige tun und rational denken. Das eine ist, was man möchte, das andere, was notwendig und richtig ist, in der angespannten Situation. Wer meiner Meinung ist, sollte über die sozialen Medien an die Entscheidungsträger herantreten .Zusammen sind wir stark. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Christa Pilkington

Zorneding