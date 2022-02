Keine Zinsanhebung

Leserbrief

Jörg Krämer: Die wahren Ursachen der hohen Inflation; Gastkommentar Wirtschaft 12./13. Februar

Herr Krämer illustriert sehr präzise die mangelnden, lieferbedingten Angebote bei einer gleichzeitig (noch) hohen Ersparnisbildung der privaten Haushalte (2020: 11,3 %, 2021: 18,8 %) und der Unternehmen. Letzter haben pandemiebedingt Erweiterungsinvestitionen und Produktion (Kapital) stillgelegt bzw. stilllegen müssen oder in die Zukunft verschoben. Insofern stimme ich Herrn Krämer zu, dass schnellstens die Lockerung der Wirtschaft in Richtung Normalbetrieb eingeleitet werden muss, um mehr Angebote zu ermöglichen. China versucht den noch bestehenden wirtschaftlichen Vorsprung des Westens mit seiner Corona-Null-Strategie und der (möglicherweise mutwillig) unterbrochenen Lieferungen gen USA und Europa weiter zu vermindern. Auch hier heißt es nun, dringend mehr Angebote in westlichen Hemisphären zu ermöglichen. Dies würde China noch 2022 nötigen, die Lieferketten wieder auf Normalzustand zu bringen. Eine Kombination aus beiden Faktoren dämmt die aktuell hohen Inflationsrate in Richtung auf unter 3 % jährlich; Zinsanhebungen wären hier kontraproduktiv. Der Einfluss der Gewerkschaften bei den Lohn- und Tarifverhandlungen bleibt eher gering, nicht so wie in den 70er- und 80er-Jahren. Neue Technologien, Künstliche Intelligenz, der stark zunehmende Einfluss von Robotern in vielen Industriezweigen und eine dringend anzuratene, höhere Angebotspalette der Wirtschaft in der EU werden die Vertreter der Arbeitnehmer der alten Industrien mäßigen.



Zum Schluss versucht Herr Krämer als Lobbyist der Banken die EZB zu zwei Zinsanhebungen zu verführen. Er verkennt, dass die Verbraucherstimmung angesichts deutlicher Preissteigerungen – wie in den USA gerade festgestellt – sich schnell drehen dürfte. Eine daraus eventuell entstehende Stagflation kann noch mehr nicht im Sinne von Bürgern, Staat und Unternehmen sein. Also: Hände weg von mehr als einer leichten Zinsanhebung – wenn überhaupt.



Christoph Kanther



Gauting