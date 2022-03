Teil der Lösung

Putin-Krieg belastet;



Geld & Markt 12./13. März

Jede Krise ist schon ein Teil der Lösung. Seit mindestens 50 Jahren, seit „Die Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome, wissen wir, dass die Menschheit das Ökosystem in dem sie lebt beschädigt. Wir haben das gekonnt verdrängt und verbrauchen mit Begeisterung unsere Ressourcen und die Ressourcen unserer Kinder. Eben so lange gibt es das Buch „Krankheit als Weg“ von Rüdiger Dahlke. Er beschreibt eindrucksvoll, dass auch der einzelne Mensch ein funktionierendes System ist, das man durch seine Lebensweise beschädigen kann. Der Körper sendet lange Zeit Signale, das zu ändern. Erst wenn wir die beharrlich ignorieren nimmt er die Lösung selbst in die Hand, wir nennen das dann Krankheit. Auch unser Ökosystem Erde sendet Signale, von der Ölkrise 1973 bis zur Corona-Pandemie 2020, doch wir sind Meister im Verdrängen und machen keine Anstalten unser Verhalten zu ändern. Wollen wir wirklich warten, bis uns eine „Krankheit“ auf einen anderen Weg zwingt? Das Buch „ Keiner kommt davon“ (Untertitel: Bericht von den letzten Tagen Europas) von Hans Helmut Kirst schildert bereits 1957, wie diese Krankheit aussehen könnte und ist seit zwei Wochen wieder höchst aktuell. Eventuell Überlebende oder Historiker einer unbekannten Zukunft werden sich wohl auch fragen: Wozu hatten die Bücher? Mit freundlichen Grüßen und ein bisschen ratlos



Dr. Eckart Grebner



München