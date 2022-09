Teil des Problems

Matthias Schneider: Wie wahrscheinlich ist der Blackout?; Geld & Markt 24./25. September

Vielen Dank für diesen sachlichen Artikel zur aktuellen Energiesituation! Darin werden viele Zahlen, Daten und Fakten genannt, die die Entscheidung der Bundesregierung bzw. des Wirtschaftsministers verständlicher machen. Die Kernenergie ist nicht die Lösung des Energieproblems, sondern sie ist wesentlicher Teil dieses Problems. In Frankreich sind zurzeit wegen Reparaturen, Wartungsarbeiten und der niedrigen Flusspegel nur knapp die Hälfte der Kernkraftwerke am Netz. Deutschland muss, unter anderem mit Windstrom, diese Ausfälle kompensieren. Ein deutlich höherer Anteil erneuerbarer Energien in Frankreich wäre sehr hilfreich. Die Gefahr eines Blackouts ist in Bayern aufgrund der völlig verfehlten Energiepolitik der Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Markus Söder größer als in anderen Bundesländern. Der Ausbau der Windenergie wurde über viele Jahre blockiert und der Bau von Hochspannungsübertragungsnetzen verhindert, bzw. massiv behindert. Herr Söder sollte nicht mit schmutzigem Finger in Richtung Bundesregierung zeigen und ihr die Schuld zuweisen, sondern endlich diese Versäumnisse korrigieren. Der Nutzen einer Laufzeitverlängerung der drei letzten Kernkraftwerke wäre ernüchternd gering. Es könnten dadurch lediglich 0,02 Prozent des Jahresgasverbrauchs ersetzt werden und sie würden lediglich mit 0,5 Gigawatt zur Netzstabilität beitragen. Für einen längeren Weiterbetrieb müssten speziell konditionierte Brennelemente beschafft werden mit einer Lieferzeit von 12 bis 18 Monaten. Außerdem müsste die „Periodische Sicherheitsüberprüfung“ (PSÜ), die bereits seit drei Jahren überfällig ist, unbedingt durchgeführt werden. Für diese Prüfung ist es notwendig, die Kernkraftwerke mehrere Monate abzuschalten, was in der jetzigen Situation völlig kontraproduktiv wäre. Frei von jeglicher Ideologie könnten lediglich ein Streckbetrieb für wenige Monate, bzw. die von Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagen Kapazitätsreserve, einen gewissen Sinn machen. Viel wichtiger ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und der zugehörigen Speicher. Nur dadurch kann Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit gewährleistet werden.

Sepp Mittermeier



Neufarn