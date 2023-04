Unbeantwortete Fragen zum Heizungstausch

Leserforum

Der Ampel-Plan für die alten Heizungen; Politik 3. April, Matthias Schneider: Alternative Heizungen: Die Kostenfrage; Wirtschaft 4. April

Neue Öl- oder Gasheizungen? Das gilt nicht für 80-Jährige und drüber? Bedeutet das, ausgegrenzt oder bevorzugt zu werden? Oder, ab 80 Jahren wird der Mensch ja so wie so bald das Zeitliche segnen? Ist das der Hintergedanke? Schön und gut, aber wer soll das alles nachprüfen? Datenschutz höre ich Dich ächzen? Positiv gesehen winken da jedoch vielleicht neue Arbeitsplätze? Von Haus zu Haus gehen die neu eingestellten Öl- und Gasheizungsaustauschprüfer*innen und verlangen Auskunft über die Zukunftsheizungspläne? Und natürlich auch über das Alter? Noch ein bisschen mehr Bürokratie auf dem, bereits jetzt schon himmelhoch aufgetürmten Bürokratieberg, fällt da ja kaum weiter ins Gewicht, oder?

Ingeborg Donhauser

Herrsching am Ammersee

Der völlig unausgegorene Vorschlag des grünen Wirtschaftsministers Habeck zum Heizungsaustausch zeigt, mit welchen Tricks hier gearbeitet wird. Sein Wirtschaftsministerium rechnet mit jährlich mehr als 9 Milliarden bis 2028, also mehr als 45 Milliarden in 5 Jahren an Kosten für uns Bürger. Demgegenüber stellt es eventuelle Einsparungen von rund 11 Milliarden gegenüber, aber in einem Zeitraum von 18 Jahren und weil es in der Glaskugel liest, dass Öl und Gas in diesem langen Zeitraum, also bis 2041, um so viel teurer wird, obwohl niemand weiß, welche Energieformen bis dahin gefunden werden. Es ist unfassbar, was unserem Land und unseren Bürgern durch diese Partei zugemutet wird, um sich selbst als Weltverbesserer auf die Schulter klopfen zu können.

Die übrige Welt reibt sich ungläubig die Augen, was mit Deutschland los ist, aber wir retten als kleines Land das Klima des ganzen Erdballs und fahren unsere Wirtschaft an die Wand.

Hannelore Hartmann

Starnberg

Ab 1. April 2024 dürfen laut Gesetzesvorlage keine Heizungen mehr eingebaut werden, die mit fossilen Brennstoffen (Öl, Gas) betrieben werden. Ich möchte meine alte Ölheizung gegen eine neue austauschen. Leider erhalten ich von allen, bisher angefragten Heizungsfachbetrieben die Antwort, dass ein Einbau der neuen Heizung in diesem Jahr nicht verbindlich zugesagt werden kann, da seitens der Hersteller Produktions- und/oder Lieferengpässe vorhersehbar sind. Es ist also durchaus vorstellbar, dass die heute bestellte Heizungsanlage, erst 2024 geliefert wird. Darf die neue Anlage dann noch eingebaut werden? Eine diesbezügliche Anfrage beim Bundeswirtschaftsministerium wurde bis heute nicht beantwortet. Also, was tun?

Helmut Friedrich

Seefeld