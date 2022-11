Vorbild Deutschland?

Matthias Schneider: „Beim Feinstaub ein reines Gewissen“, Interview mit Martin Bentele; Wirtschaft 23. November

Die Leserbriefseite ist für mich Pflichtlektüre im MM. Bringt sie denn weit überwiegend mit guten Argumenten gestützte Meinungen zum Ausdruck, die auf einem gesunden und faktenorientierten Menschenverstand aus der Erfahrung des realen täglichen Lebens basieren und die sich Politiker dringlichst anhören sollten. Zu vielen Themen ist eigentlich schon alles gesagt.

Gelegentlich erscheinen aber immer wieder auch Argumente, die zwar von sachkundigen Physikern, anderen Naturwissenschaftlern und Ingenieuren (auch in Leserbriefen) längst korrigiert sind. Ein Versuch, die Faktenbasis zu solchen Argumenten zu erweitert bzw. zu erinnern:

1. Zum Tempolimit: Im MM wurden vor einiger Zeit Zahlen des Bundesumweltamtes zum CO2-Ausstoß und zu dessen Reduzierung für den Verkehr von 2019 gebracht. Bei einer Gesamt-CO2-Menge von 165 Millionen t pro Jahr wurde bei einem Tempolimit von 130 km/h eine Reduzierung von 1,9 Millionen t, bei einem Tempolimit von 120 km/h eine Reduzierung von 2,6 Millionen t angeführt. Das klingt zunächst nach sehr viel. Bezogen auf die Gesamt-CO2-Menge im Verkehr von 165 Millionen t pro Jahr sind dies etwa 1,2 % bzw. 1,6 %. Die Reduktionsmöglichkeit ist also sehr gering. Symbolpolitik? Da LKW selten mit Geschwindigkeiten über 120 km/h fahren und der Zug-, Schiffs- und Luftverkehr in der Diskussion um ein Tempolimit nicht gemeint sein kann, beträfe das nur die anderen Verkehrsmittel, vorwiegend PKW. Und auf das Verkehrsmittel PKW als „böser“ Umweltsünder wird die Diskussion leider meist reduziert.

2. Zum Betrieb von AKW: Unstrittig ist, dass die deutschen Atomkraftwerke zu den sichersten der Welt gehörten und gehören und die Mitarbeiter der ehemaligen Firma Kraftwerk Union AG (KWU) u.a. in Erlangen zu den angesehensten Experten der Welt gehörten. Das Schicksal der KWU wurde letztlich durch politisch (ideologisch und wahltaktisch) geführte AKW-Ausstiegsdiskussionen und -beschlüsse besiegelt. Erstaunlich erscheinen dabei immer wieder Meinungsäußerungen zur Problematik des AKW-Betriebes in Deutschland und der Forderung nach einem endgültigen und schnellen Ausstieg. Dabei wird in der Diskussion ein Neubau von AKW selbst mit neuesten AKW-Technologien kategorisch ausgeschlossen. Wenn sich nun eine ganze Reihe von europäischen und außereuropäischen Ländern für einen Weiterbetrieb und Neubau von AKW (teils unmittelbar an der deutschen Grenze) entscheidet, kann man die o.g. Leserbriefe wohl nur so interpretieren, dass den Physikern, anderen Naturwissenschaftlern, Ingenieuren und Politkern in diesen Ländern offensichtlich jeglicher Sachverstand und jegliche Sicherheitsverantwortung abgesprochen wird und scheinbar nur in Deutschland die wahren Einsichten und Erkenntnisse vorhanden sind.

Schade, denn das wirkt arrogant und übermoralisierend und liegt natürlich völlig daneben.

3. Zur Kritik an fehlenden Endlagern: Häufig wird als Argument für die Abschaltung von AKW das Fehlen von Endlagerstätten in Deutschland angeführt. Dabei darf daran erinnert werden, dass jahrzehntelang die Einrichtung solcher Lagerstätten verhindert wurde. Manchmal sind es wohl auch dieselben Leute, die früher die Einrichtung von Endlagerstätten verhindert hatten und nun heute deren Fehlen als Argument ins Feld führen.

Rainer H. Klein

München