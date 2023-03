Wer kontrolliert die EZB?

Jahrelang eine Minuszinspolitik und eine Geldschwemme, die Banken mit billigem Geld zu Minuszinsen versorgten und natürlich zu entsprechenden Anlagen führten, die heute zu Wertberichtigungen führen. 2020 mit Corona und absehbaren Lieferkettenschwierigkeiten wurden Inflationssorgen von der EZB weiter zur Seite geschoben, selbst als dann auch noch der Ukraine-Krieg dazu kam. Bereits 2020 waren jedoch bereits Inflationsrisiken zu erkennen. Angebotsknappheit führt zu Inflation. Geldmengenmehrung erst mal zu Verwerfungen, zu falschen Anlagen in den Finanzmärkten und zur Subventionierung von Banken, deren Geschäftsmodell zumindest fraglich ist. Lange wurde eine Korrektur der Geldpolitik verschleppt und auch noch von den Verantwortlichen der EZB mit haarsträubenden Argumenten verteidigt. Ergebnis: Eine extrem hohe Inflation. Die EZB sieht sich nun gezwungen schnell und heftig zu reagieren – das arme Opfer. Mit Vorausschau hat das nichts zu tun. Ergebnis: sehr schnell steigende Zinsen mit den nun sichtbaren Auswirkungen auf die Finanzmärkte, die Baubranche und wahrscheinlich die Konjunktur. In den Parlamenten gibt es Untersuchungsausschüsse. Gibt es so etwas auch für die EZB?

Richard Fank

Peißenberg