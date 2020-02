Windräder auf die bayerischen Berge

Leserbriefe

Sebastian Hölzle: Wirtschaft bangt um Stromversorgung; Wirtschaft 1./2. Februar

Die spinnen, die Bayern und Franken, würde Asterix sagen, „wollen immer mehr Energie für Haushalt, Industrie und E-Autos, schalten Kohle- und Kernkraftwerke ab, wollen Landwirtschaft auf ihren Äckern statt Fotovoltaik und lehnen Stromtrassen ab. Sie leisten sich bei Windrädern eine 10-H-Regelung, sodass gar nichts mehr geht“. So ein Windrädchen in Heimatnähe hätte schon etwas Selbstversorgerisches an sich. Der Infraschall ist nicht da, weil man ihn nicht hören kann, Insekten gibt es sowieso schon genug und das Landschaftsbild würde bereichert. Man sieht es ja an den Windmühlen in Holland. Das sind heute touristische Attraktionen. So wäre auch ein Windrad auf der Herreninsel ein zweiter Touristenmagnet. Auch die Roseninsel wäre geeignet. Im Englischen Garten wäre verbrauchernah Platz, wenn diese 10-H-Regelung nicht mehr gälte. Sollen sich nicht so haben, die Münchner. Das deutsche Volk wird noch bedauern, die strategische Weitsicht, die sich hinter der Merkel’schen Energiewende verbirgt, nicht verstanden zu haben. Muss sich der vbw mit seinen Arbeitsplätzen Sorgen machen? Nein, Strom gibt’s genug in Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich, sogar Grün-Strom.

Gerhard Gehringer

Bad Tölz

Der Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Herr Wolfram Hatz, ist jemand, der was zu sagen hätte, letztendlich aber nur herumjammert, dass es mit der Energiewende nicht so richtig klappen will. Selbst hat er keine Idee, wie man es besser machen könnte. Als einfacher Rentner kann ich nur dazu sagen, dass es Zeit wird, die Bürger an der Energiewende zu beteiligen. Das steigert die Akzeptanz. Solange sich an der Energiewende nur wenige Lobbyisten die Taschen vollstopfen und die Spargelder der breiten Bevölkerung sehenden Auges zinslos auf deren Anlagekonten langsam aber sicher verrecken, wird das nicht besser. Unsere Politiker landauf landab sollten ihre Kraft und ihren Einfluss verwenden, in Bayern 2.000 Plätze zu identifizieren, an denen man Solarparks als Genossenschaften hinstellen kann. Die Bürger vor Ort beteiligen sich dann über Genossenschaftsanteile an diesen Anlagen. Zum Stichtag 31.12.2018 gab es in Bayern 109 Solarparkanlagen als Genossenschaften. Bei diesen 109 Genossenschaften sind wiederum nur wenige mit Bürgerbeteiligung. Das ist ein Mückenschiss, wenn man bei der Energiewende vorwärts kommen möchte. Gerade mal 0,21% der Bürger haben so eine Beteiligung. Nicht jammern Herr Hatz, bringen sie Herrn Aiwanger und Herrn Altmeier auf Trapp. Gerne auch Frau von der Leyen. Die sind alle nicht in der Lage zu erkennen, was mindestens 4 Billionen Euro nicht verzinster Spargelder und die Energiewende für ein Potenzial bergen.

Klaus Sieber

Greiling

Wir brauchen keine Strom-trassen, sondern Windräder oder Windmühlen in unseren Bergen, dann hätten wir genügend Strom.

Franz Giglinger

Grafing