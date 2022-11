Wir müssen mit Deindustrialisierung rechnen

Matthias Schneider: „Wir brauchen Leitungen und Stromtrassen“, Interview mit Stefan Henn; Wirtschaft 15. November

Wer die Diskussion und die Vorschläge zur Energiewende in den letzten Jahren verfolgt hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass über die zukünftigen Kosten einer solchen Stromerzeugungs- und Stromtransportstruktur nie gesprochen wurde. Das bisher verfolgte Modell von regenerativer Energie und Gaskraftwerken ist jetzt grandios gescheitert. Bisher hat noch kein Politiker, auch nicht der Grünen, erklärt, welche Form der Stromerzeugung anstelle von Gaskraftwerken in Zukunft eingesetzt werden soll, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

Herr Henn von Wackerchemie ist optimistisch, dass Deutschland „gemeinsam“ konkurrenzfähige Strompreise erreichen kann. Die Politik müsse jetzt handeln durch weiteren Zubau Erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen und den Ausbau der Netzinfrastruktur. Das alles führt leider zu weiter steigenden Kosten in der Stromerzeugung und Stromübertragung.

Nach Meinung des Interviewten führe das aber zu einem wettbewerbsfähigen Strompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde für sein Unternehmen, den er Industriestrompreis nennt. Ich fürchte das wird nicht ohne massive Subventionen zu Lasten des Steuerzahlers oder zu Lasten der übrigen Stromverbraucher funktionieren.

Bei den übrigen Stromverbrauchern dürfte allerdings inzwischen die Grenze der Belastungsfähigkeit erreicht sein.

Herr Henn hat nicht verstanden, dass das Geschäftsmodell von Wackerchemie bisher auf günstigen Strompreisen aus bayerischen Kernkraftwerken und auf niedrigen Gaspreisen aus Russland beruht hat. In Zukunft ist das vorbei. Ich fürchte, dass wir in Bayern und in Deutschland schon mit etwas Deindustrialisierung rechnen müssen.

Roland Farnung

Murnau