Wohlstand für alle ist gut notwendig

Rupert Pritzl: „Der Markt ist jeder Behörde überlegen“; Gastkommentar Wirtschaft 30. November

Danke, dieser Gastkommentar von Rupert Pritzl spricht jedem Selbstständigen aus der Seele. Die Regelwut in Deutschland mit ihrer überbordenden Bürokratie, hängt wie ein schwerer Mühlstein am Hals jedes Unternehmers, der mit Eigeninitiative und unternehmerischem Risiko ein Garant für Wohlstand und sozialen Frieden ist.

Stefan Mantz

Herrsching

In fast allen Punkten stimme ich Herrn Pritzl zu, vor allem die Einführung der sozialen Marktwirtschaft unter Ludwig Erhard. Da hat sich das darnieder liegende Deutschland unter enormer Anstrengung der Leistungsträger in den Unternehmen, vom Chef bis hin zu den kleinsten Mitarbeitern, emporgearbeitet und einen, sukzessiv steigenden Wohlstand für alle geschaffen. Das änderte sich langsam mit dem verstärkt zunehmenden Gewinnstreben in den Führungsetagen.

Damit ging auch die Privatisierung mancher Staatsbetriebe einher, der ich zunächst auch das Wort geredet habe. Womit ich in dem Zusammenhang nicht gerechnet habe, war die Schlechtigkeit und die Gier der Unternehmer. Das war der Beginn eines Kapitalismus, der nicht gut war für Deutschland. Das hat dann auch dazu geführt, immer billiger auf den Weltmärkten einzukaufen und sich in Abhängigkeit zu begeben (siehe die derzeit exorbitanten Gewinne der Energie- Beschaffer).

Aber auch die Gewerkschaften waren nicht unerheblich daran beteiligt mit dem Streben nach immer weniger Arbeitszeit bei gleichem Einkommen. Dann kam auch noch der Staat, der sich mit immer mehr Vorschriften und der Gängelung der Unternehmen hervortat.

Heute werden unrealistische Ideologien mancher Parteien zur Klammer einer freien Marktwirtschaft und soziologische Wunschträume gelebt, die eigentlich nicht mehr bezahlbar sind.

Das Hauptproblem politisch ist, dass kaum mehr ein Politiker aus der Wirtschaft kommt, sondern vom Studium weg in die Politik ging und vom normalen Leben der Bürger so gut wie keine Ahnung hat und eben keine wirtschaftliche Erfahrung. Wohlstand für alle ist gut notwendig, aber nur mit einer gemeinsamen Energieleistung, wie nach 1948, wo alle an einem Strang zogen und Egoismus kleinen Platz hatte.

Dieter Fritz

Bergkirchen