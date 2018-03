Nicht das Tafelsilber verscherbeln

Über Nacht schuldenfrei?; Wohnen & Finanzieren 24./25. März

Ja, ja, das Institut der deutschen Wirtschaft e.V., finanziert von Verbänden und Unternehmen der privaten Wirtschaft, sehr wahrscheinlich vornehmlich mit Ökonomen aus der Sparte Betriebswirtschaft (BWL) bestückt, denkt und agiert leider nur privatwirtschaftlich und hemmungslos kapitalorientiert, ohne soziale Bedenken. Nachdem besagtes Institut seinen Sitz in Köln hat, ist denen sehr wahrscheinlich auch die bayerische Verfassung nicht bekannt – wahrscheinlich interessiert sie diese auch nicht – warum auch? Wäre da dort eventuell der eine andere VWLer auf der Gehaltsliste, so könnte dieser unter Umständen dem IW auf den Artikel 106 der bayerischen Verfassung aufmerksam machen. Dort steht: „(1) Hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung“ und weiter „(2) Die Förderung des Bauens billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden“. Mit Verlaub, unter angemessen ist dabei bestimmt auch die Miete bzw. der Kaufpreis inkludiert, und gerade dies wird in dieser Empfehlung ad absurdum geführt, kurzum Tafelsilber verkaufen, empfehlen die Damen und Herren aus dem BWL-Lager. Obendrein ist es anscheinend auch hier angesagt, fake news zu verbreiten, so zum Beispiel, dass für kommunale Wohnungen ähnliche Mieten verlangt werden, als auf dem freien Wohnungsmarkt. Ach ja, man könnte doch auch gleich noch die öffentliche Trinkwasserversorgung oder in München die MVG verscherbeln – und den Verkauf der Straßenbahn in Wien an einen Investor; Stichwort „cross-border-leasing“). Zweifelsohne wäre damit ein sehr schnelles Füllen der häufig klammen öffentlichen Kassen erreicht, was aber nicht der richtige/vernünftige Weg wäre. Wenn man aber diese Angelegenheiten unter den Aspekten, des volkswirtschaftlichen Weitblicks und der sozialpolitischen Verantwortung gegenüber der Versorgung der Bevölkerung betrachtet, dann werden die Kämmerer und die Stadt-/Gemeinderäte gut beraten sein, Tafelsilber nicht leichtfertig auf den Markt zu schmeißen. Bitte liebe Kommunen, verkauft keine einzige Wohnung und hört nicht auf dieses BWLer-Geschwätz vom IW! Ganz abgesehen davon, dass Ihr in Bayern gegen die bayerische Verfassung verstoßen würdet.

Karl Simon Schäftlarn