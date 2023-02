Wunschdenken

Scholz will täglich bis zu fünf neue Windräder; Wirtschaft 6. Februar

Energiewende ins Nichts bzw. fünf 5 Mal mehr null pro Tag bleibt auch null. Den statistischen Jubelarien zu von Wind und Sonne erzeugten Strom steht nüchtern entgegen, dass der Wind in Deutschland im Jahr an circa 2200 Stunden weht und die Sonne circa 1000 Stunden beisteuert. Das Jahr hat aber bekanntlich 8760 Stunden. Woher kommt also der Strom für die restlichen 7760 bzw. 6560 Stunden im Jahr? Aus dem von Herrn Aiwanger im Februar für 26 Millionen Euro in Betrieb genommenen Batteriespeicher, über 48 Mega-Wattstunden elektrische Arbeit, sicher nicht! Dieser könnte Deutschland nicht einmal für eine Sekunde mit Strom versorgen. Selbst die rund 40 Gigawattstunden Gesamtspeicher aller Pumpspeicherkraftwerke Deutschlands reichen nur für 30 Minuten. Was ist zu tun?

Als erstes sich ehrlich machen und gescheitertes politisches Wunschdenken, anhand Fakten, outen.

Zweitens, sofort das über die Meere verschiffte, doppelt dreckige Gas aus Amerika, Katar etc. bis Jahresende 2023 durch in Niedersachsen gefördertes Erdgas ersetzen.

Drittens, den Zubau von Windrädern und PV maximal zur Eigennutzung – und nur mit Speicher – fördern. Also keinerlei Netzeinspeisevergütung mehr.

Viertens, die so gewonnenen 15 bis 20 (Gas-)Jahre für Forschung in tragfähige Energiekonzepte der Zukunft nutzen. Dass die rot-grüne Energiewende längst krachend gescheitert ist, dagegen helfen auch noch so viele Windräder nicht mehr. 10 000 Windräder ohne Wind und Speicher liefern genauso wenig Zappelstrom wie eine Million Windräder, nämlich Null-Komma-Null. Diesen Irrweg sollte jeder grün bewegte Bürger, und auch Herr Scholz, endlich erkennen!

Wolfgang Hartl

Zorneding