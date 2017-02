Schicken Sie uns Ihre schönsten Bilder vom Traumwetter-Samstag

„Herrlicher Blick von Törwang aus über die Filzen zum Riesenberg, Hochries, Karkopf und Feichteck, Während das Tal sich schon grün zeigt, liegen die Gipfel noch in winterlicher Ruhe“, schreibt uns Jürgen Sokolowski zu seinem traumhaften Bild.

Sonne satt in Oberbayern

Die Sonne lachte am Samstag in ihrer vollen Pracht vom Himmel. Haben Sie da nicht auch sofort den Fotoapparat gezückt? Wir wollen Ihre schönsten Bilder vom Traumwetter über Oberbayern sehen.

München - Am Samstag strahlte die Sonne über München und dem Umland, und auch das Thermometer krabbelte in Teilen Oberbayerns in den zweistelligen Bereich. Klar, dass da das Wort Frühling über die ein oder anderen Lippen rutschte - und klar auch, dass die Natur bei diesem Traumwetter tolle Foto-Motive lieferte.

Die ersten Schnappschüsse haben uns bereits erreicht. „So schön war der heutige Traumtag im Isarwinkel bei Lenggries“, schrieb uns zum Beispiel Robert Kukuljan am Samstagnachmittag und erzählte zu seinem Foto: „Im Vordergrund sieht man die Sylvensteinbrücke, über die man nach Vorderriß und Wallgau und über Hinterriß in die Eng kommt. Insider haben der Gegend den Beinamen bayerisch Kanada gegeben. Ein traumhaftes Stück Natur in Oberbayern.“

Das finden auch wir. Und weil es noch so viel mehr schöne Flecken in Bayern gibt, die ebenfalls am Samstag von der Sonne geküsst wurden, wollen wir Ihre schönsten Bilder dieses Wochenendes sehen. Nutzen Sie dafür einfach unser Leserreporter-Tool, um die Bilder hochzuladen. Alle Einsendungen finden Sie hier.