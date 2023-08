Viele Tore zum Saison-Auftakt: Türkspor Hausham und SV Miesbach II überrollen ihre Gegner

Die Haushamer ließen gegen notbesetzte Parsberger nichts anbrennen © MKF_MaxKalup

Zum Saisonauftakt in den A-Klassen fielen viele Tore im Landkreis Miesbach. Unter anderem gewinnen der SC Miesbach II und Türkspor Hausham deutlich. Der Spieltag im Überblick.

A-Klasse Gruppe 12

TSV Irschenberg – SV Arget 4:2 (1:2)

Tore: 1:0 F. Spindeldreher (32.), 1:1 Roth (33.), 1:2 Kirchner (35.), 2:2 Futschek (75.), 3:2 Moser (88.), 4:2 Maier (90.+2). Rot: L. Spindeldreher (TSV/85./Notbremse).

Einen holprigen Start hat der TSV Irschenberg erwischt, diesen jedoch im zweiten Durchgang ausbügeln können. Und so ist der Kreisklassen-Absteiger mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Arget in die Saison gestartet. „Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, dann waren wir besser im Spiel“, findet Kapitän Alexander Christl. Nach der Führung drehte Arget das Spiel binnen drei Minuten.

Der TSV legte nach dem Seitenwechsel eine Schippe drauf. Dennoch blieb es bis zum Schluss spannend, denn lange stand es nur 2:2 aus Sicht der Irschenberger. Und dann sah Lukas Spindeldreher aufgrund einer Notbremse die Rote Karte. Stefan Moser und Paul Maier sorgten dann in den Schlussminuten noch für den Auftaktdreier der Irschenberger.

A-Klasse Gruppe 13

SG Tegernseer Tal – TSV Hartpenning 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 Hagn (30./ET), 0:2 Klintzsch (40.), 0:3 Noderer (46.), 0:4 Noderer (75.), 0:5 Burggraf (76.).

Gleich bei seiner Rückkehr zum TSV Hartpenning hat Johannes Noderer zwei Treffer beim 5:0-Auswärtssieg gegen die SG Tegernseer Tal beigesteuert. Dabei sah es in der Anfangsphase nicht so deutlich aus, wie das Ergebnis vermuten lässt. „Da hätten wir ein Tor machen müssen“, hadert SG-Trainer Andreas Rohnbogner.

Ein abgefälschter Freistoß sorgte aber für die Führung der Hartpenninger, die noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhten. „Nach der Pause haben wir das Spiel bestimmt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, findet Kapitän Stefan Zellermayer. Und Rohnbogner gibt zu: „Wir waren komplett von der Rolle. Selbst die einfachsten Sachen haben nicht mehr geklappt.“

FC Real Kreuth II – SG Waakirchen/S. 4:1 (1:1)

Tore: 0:1 Nickisch (30.), 1:1 Nadler (38.), 2:1 Zehetmeier (73.), 3:1 Nadler (89.), 4:1 Schmid (90.).

Im Aufeinandertreffen der Debüt-Trainer hat sich Michael Zieringer mit seinem FC Real Kreuth II gegen Sebastian Giglberger aufseiten der SG Waakirchen/Schaftlach durchgesetzt. In der ersten halben Stunde egalisierten sich die Mannschaften weitgehend, doch die Gäste setzten den ersten Nadelstich durch Martin Nickisch zum 0:1.

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die bessere Mannschaft. „Wir haben den Ball besser laufen gelassen und auch das Spiel ohne Ball war besser“, findet Zieringer. Und auch Giglberger sagt: „Wir haben nicht ganz unverdient, aber mit zwei Toren zu viel verloren.“

SC Wall – Lenggrieser SC II 4:2 (3:0)

Tore: 1:0 Schumacher (13.), 2:0 Meßmer (14.), 3:0 Meßmer (30.), 4:0 Meßmer (57.), 4:1 Haindl (60./FE), 4:2 Knill (75.).

Der SC Wall hat gegen die Kreisligareserve des Lenggrieser SC einen souveränen Erfolg eingefahren. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem hohen Kantersieg aus, denn die Hausherren führten mit 4:0. Doch die Lenggrieser gaben sich trotz des hohen Rückstands nie auf und kamen noch mal auf 2:4 heran.

„Insgesamt war das auch ein verdienter Sieg“, findet Walls Trainer Michael Niederlöhner. Überragender Mann auf dem Platz war Walls Offensivmann Vitus Meßmer, der gleich drei Tore beisteuerte, nachdem Dominik Schumacher früh für die Führung der Hausherren sorgte.

A-Klasse Gruppe 14

SV Miesbach II – FC Deisenhofen IV 7:1 (4:1)

Tore: 1:0 Schneider (8./ET), 2:0 Morena (15.), 3:0 Kalthom (34.), 4:0 Schwarzenbach (45.), 4:1 Nibler (45.), 5:1 Voit (49.), 6:1 Kalthom (85.), 7:1 Kram (90.).

Ordentlich Grund zum Feiern auf dem vereinseigenen Waldfest hatte der SV Miesbach. Nach dem deutlichen Sieg der Ersten in der Kreisliga hat auch die Reserve gegen Aufsteiger FC Deisenhofen IV mit 7:1 gewonnen. „Die Jungs waren gut drauf“, schwärmt Trainer Christian Pralas.

„Wir hatten von Anfang an richtig gute Spielzüge und so sind dann auch die Tore gefallen.“ Machten die Gäste noch per Eigentor den Anfang, legten Gian-Luca Morena, Ahmad Kalthom (2) Johannes Schwarzenbach, Dominik Nibler, Florian Voit und Benjamin Kram nach.

Türk Spor Hausham – SV Parsberg 8:0 (2:0)

Tore: 1:0 Özdemir (3.), 2:0 Hart (8./ET), 3:0 Ay (47.), 4:0 Hart (49./ET), 5:0 Ay (58.), 6:0 Stuck (67.), 7:0 Palivec (79.), 8:0 Palivec (86.).

Einen fulminanten Kantersieg zum Saisonauftakt hat Türk Spor Hausham im Heimspiel gegen den SV Parsberg eingefahren. Haushams Vorsitzender Tamer Yigit schwärmt: „Die Torjäger waren so hungrig, dass sie fast jede Chance im Netz versenken wollten.“ In der zweiten Halbzeit erzielten die Hausherren gleich ein halbes Dutzend Tore.

Parsbergs Unglücksrabe Sebastian Hart schob zwei davon selbst ein. „Wir wollten das Spiel eigentlich verschieben, das ging aber von Türk Spor leider nicht und so sind wir mit Notbesetzung aufgelaufen“, erklärt der Abteilungsleiter. „Das Ergebnis ist natürlich nicht schön.“

TSV Schliersee – SC Wörnsmühl 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 P. Fischer (20.), 1:1 M. Fichtner (44.), 2:1 Jähne (45.+2), 3:1 Jähne (47.), 3:2 A: Fichtner.

Bei heißen Temperaturen lieferten sich der TSV Schliersee und der SC Wörnsmühl ein hart umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für die Schlierseer. Ein Sonntagsschuss von Peter Fischer brachte die Hausherren in Front. „Da hätten wir sogar noch ein zwei Buden mehr machen können“, sagt sein Bruder, Spielertrainer Sebastian Fischer.

Vor allem in den Zweikämpfen wussten die Schlierseer zu überzeugen. „Wir haben unsere Leistung einfach nicht abrufen können“, hadert Wörnsmühls Trainer Marcus Huber. Schliersees Korbinian Jähne steuerte zwei Treffer zum Auftaktsieg bei. (MICHAEL EHAM)