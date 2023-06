„Kein Spaß mehr“: Holzkirchner und Warngauer nach Hitler-Gruß verurteilt

Am Amtsgericht

Von Joshua Eibl schließen

Sie zeigten den Hitlergruß: Ein Warngauer und ein Holzkirchner mussten sich nun vor dem Amtsgericht in Miesbach verantworten. Dort waren sie geständig. Einer Bestrafung entgingen die Vorbestraften damit nicht.

Holzkirchen – Die zwei jungen Männer standen erneut vor dem Amtsgericht. Der 21-jährige Warngauer und 28-jährige Holzkirchner waren nicht wegen Kavaliersdelikten vor Gericht. Ganz im Gegenteil. Sie hatten sich der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen inklusive Beleidigung schuldig gemacht. Am Bahnhof Holzkirchen zeigten beiden an einem frühen Morgen den Hitlergruß und sangen die deutsche Nationalhymne.

Obendrein beleidigte der Holzkirchner einen der diensthabenden Polizisten bei der darauffolgenden Dursuchung. Doch vor Gericht konnte sich der Holzkirchner an diese Entgleisung nicht mehr erinnern: „Ich war zu alkoholisiert.“ Beide gestanden und gaben an, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. „Wenn Alkohol im Spiel ist, hat man einen seltsamen Humor“, sagte der Holzkirchner. Einen anderen Grund für seine Taten konnte er nicht nennen.

Beide Angeklagte einschlägig vorbelastet

Der Staatsanwalt fragte, ob die zwei Angeklagten ihre Aktion denn immer noch lustig finden. Dies verneinten sie. Der als Zeuge geladene Polizist und ein Rettungssanitäter gaben an, dass die zwei Angeklagten „betrunken“ gewesen waren, wobei der 21-Jährige sich deutlich kooperativer gezeigt habe.

Der Staatsanwalt verurteilte vor allem den erneuten Gruß des Warngauers aufs Schärfste. „Wir fordern neben der Bewährungsstrafe eine Geldauflage von 1500 Euro, um klar zu machen, dass es kein Spaß mehr ist.“ Der Warngauer hat bereits eine Suchtmitteltherapie hinter sich und war unter anderem aufgrund des Besitzes immer wieder straffällig geworden. Als Heranwachsender fällt er noch unter das Jugendstrafgesetz.

Auch der Holzkirchner wurde bereits mehrfach angeklagt, unter anderem wegen Diebstählen sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln. Der Staatsanwalt erkannte aber auch die Eigeninitiative an, die die Angeklagten während des gesamten Verfahrens an den Tag legten – der Holzkirchner tritt in Kürze eine Suchttheraphie an. Somit forderte der Staatsanwalt letztlich eine Bewährungsstrafe von drei Jahren mit Auflagen und eine Geldstrafe von 500 Euro für den Holzkirchner. Der 28-Jährige habe eine echte Sucht, allerdings habe er keine echte Reue gezeigt.

Suchttherapie als Bewährungsauflage

Amtsrichter Klaus-Jürgen Schmid brummte dem Holzkirchner in seinem Urteilsspruch eine Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung auf, außerdem muss er 100 Euro an die deutsche Polizeigewerkschaft zahlen. In den nächsten zwei Jahren darf er sich nichts zu schulden kommen lassen. Außerdem erhielt er als Bewährungsauflage eine erfolgreiche stationäre Suchttherapie.

Der Warngauer muss mit einer Jugendbewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Zahlung von 750 Euro an die Bergwacht Schliersee leben. „Die Bewährungsstrafe erhalten Sie wegen Ihres guten Eindrucks, den Sie hinterlassen haben“, sagte Schmid zu den Angeklagten. „Zudem wurde die Suchtgeschichte im Hintergrund berücksichtigt. Es mussten sehr viele Menschen unter der Diktatur leiden, deswegen wird ein solches Verhalten streng geahndet.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.