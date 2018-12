Erste Fliegerbombe entschärft - Weitere in Freimann gefunden

In München wurde eine Fliegerbombe gefunden. Noch am Dienstag erfolgte Entschärfung der Bombe. Am Abend dann die Meldung: Eine weitere Fliegerbombe wurde gefunden. Alle Infos im News-Ticker.

In der Infanteriestraße haben Bauarbeiter am Dienstagmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Die Fliegerbombe wurde erfolgreich entschärft.

Am Abend wurde bekannt, dass eine weitere Fliegerbombe in Freimann gefunden wurde. Diese soll am Mittwoch ab 8.30 Uhr entschärft werden.

Der Christkindlmarkt auf dem Märchenbazar bleibt vorerst geschlossen.

<<<Aktualisieren>>>

20.54 Uhr: Entwarnung in Neuhausen: Wie die Berufsfeuerwehr München mitteilt, wurde die in der Infanteriestraße gefundene Fliegerbombe erfolgreich entschärft. Die Bewohner können demnach in ihre Häuser zurück. Die Straßensperrungen werden derzeit zurückgebaut, heißt es.

19.58 Uhr: Sowohl in Neuhausen als auch in Freimann sind nach dem Fund zweier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg rund 1000 Menschen von Evakuierungen betroffen. Das berichtet die dpa.

19.47 Uhr: An der Infanteriestraße in Neuhausen sind die Evakuierungsmaßnahmen „reibungslos“ gelaufen, wie die Feuerwehr München auf Twitter mitteilt. Daher beginnt in diesen Minuten die Entschärfung der Fliegerbombe.

19.15 Uhr: Die in Freimann gefundene Fliegerbombe soll erst am Mittwoch entschärft werden. Ab 8.30 Uhr startet laut Feuerwehr München die Evakuierung, die Entschärfung ist für 11 Uhr geplant. Die Feuerwehr veröffentlichte eine Karte, welches Gebiet von der Evakuierung betroffen ist.

+ Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Freimann hat die Feuerwehr München nun den Bereich der Evakuierung bekannt gegeben. © Feuerwehr München

18.53 Uhr: Zwei Fliegerbomben innerhalb eines Tages halten derzeit die Einsatzkräfte in München auf Trab. Nachdem zunächst ein alter Sprengkörper auf einer Baustelle in Neuhausen gefunden wurde, vermeldete die Feuerwehr München am Abend einen weiteren Fund.

+ Am Abend meldete die Berufsfeuerwehr München, dass auch im Münchner Stadtteil Freimann eine Fliegerbombe gefunden wurde. © Berufsfeuerwehr München

Dabei handelt es sich laut Tweet ebenfalls um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Freimann gefunden wurde. Die Entschärfung ist für Mittwochmorgen geplant.

18.44 Uhr: Eine weitere Fliegerbombe wurde in München gefunden. Wie die Feuerwehr München mitteilt, haben Arbeiter in Freimann den Fund gemacht.

Weiterer Bombenfund im Stadtgebiet von #München: Auch in #Freimann sind Arbeiter auf eine #Fliegerbombe gestoßen. Um keine Verwirrung zu stiften, werden wir Informationen hierzu ausdrücklich unter dem Hashtag #Freimann twittern. — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 4. Dezember 2018

18.10 Uhr: Die Feuerwehr hat für Bürger ein Infotelefon eingerichtet. Alle Fragen rund um die Evakuierung und den Sperrbereich werden unter der Nummer (089) 2353-55555 beantwortet.

16.55 Uhr: Auch der Bus- und Tramverkehr ist von der Sperrung rund um den Fundort einer Fliegerbombe in der Infanteriestraße betroffen. Wie die MVG mitteilt, kann die Haltestelle Infanteriestraße bei der Tram 12 sowie beim Bus 53 nicht bedient werden. Die Busse der Linie 59 enden und beginnen laut MVG am Nordbad, die Haltestellen Barbarastraße, Infateriestraße, Ackermannbogen und Georg-Birk-Straße entfallen in beide Richtungen.

Während der Entschärfung sind bei diesen Linien weiträumige Umleitungen möglich.

16.03 Uhr: „Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern“, schreibt die Berufsfeuerwehr München auf Twitter zur Evakuierung wegen der in der Infateriestraße gefundenen Fliegerbombe. Zudem wird empfohlen, Nachbarn oder Bekannte zu informieren.

Evakuierung in München rund um Infanteriestraße

15.49 Uhr: Bewohner, die von der Evakuierung betroffen sind, können sich an eine Betreuungsstelle wenden. Diese ist laut Feuerwehr München im Foyer der Hochschule München in der Lothstraße 64 eingerichtet.

15.38 Uhr: Es handelt sich bei der in der Infanteriestraße gefundenen Fliegerbombe um eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Drei Häuser müssen voraussichtlich geräumt werden.

Fliegerbombe in München gefunden: Beliebter Christkindlmarkt bleibt geschlossen

15.03 Uhr: Der beliebte Christkindlmarkt auf dem Märchenbazar bleibt heute aufgrund der Evakuierungsmaßnahmen vorerst geschlossen. Die Betreiber vermeldeten dies auf ihrer Facebook-Seite. Das Festgelände liegt in der Nähe des Fundorts der Fliegerbombe.

14.57 Uhr: Um 16.30 Uhr beginnt die Feuerwehr mit den Absperrmaßnahmen. Auf unten stehender Karte können Sie sehen, welcher Teil von der Evakuierung betroffen ist.

+ Der in der Karte rot schraffierte Bereich ist von der Sperrung betroffen. © Feuerwehr München

Erstmeldung zur Fliegerbombe in München von 13.45 Uhr

München - Auf einer Baustelle in der Infanteriestraße haben Bauarbeiter am Dienstagmittag eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden, die offenbar aus dem zweiten Weltkrieg stammt. Kräfte der Feuerwehr und Sprengstoffexperten sind vor Ort. Aktuell ist die Infanteriestraße gesperrt.

Fliegerbombe in München: Infanteriestraße gesperrt

Der genaue Sperrbereich ist aktuell noch nicht festgelegt, wie die Feuerwehr München berichtet. Der Radius soll etwa 300 Meter betragen. Um 18 Uhr soll die Evakuierung der betroffenen Haushalte beginnen, die Sprengung selbst nach jetzigem Stand gegen 20 Uhr stattfinden. Weitere Details zur erforderlichen Räumung will die Feuerwehr im Laufe des Nachmittags bekanntgeben.

Die Entschärfung der #Fliegerbombe in der #Infanteriestraße ist für ca. 20 Uhr geplant, eine Evakuierung der betroffenen Bereiche beginnt voraussichtlich um 18 Uhr. Derzeit wird weiterhin der genaue Sperrbereich (etwa 300 Meter Radius) festgelegt und baldmöglichst bekanntgegeben. — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 4. Dezember 2018

Fliegerbombe in Schwabing: Gewaltige Explosion im Jahr 2012

Bei den Schlagwörtern Fliegerbombe und München dürften sich viele Bewohner der Landeshauptstadt rasch an einen Fall aus Schwabing aus dem August im Jahr 2012 erinnern. Eine gewaltige Explosion hinterließ in der Feilitzschstraße seinerzeit eine Spur der Verwüstung. Noch Jahre später wird diskutiert, wer für die entstandenen Schäden aufkommen muss.

In Freimann war erst im November 2018 eine Fliegerbombe gefunden und entschärft worden.

lks