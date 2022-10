Kleintransporter überschlägt sich auf A 95 – zwei Verletzte

Von: Laura May

Beim Unfall auf der A 95 hat es zwei Verletzte gegeben./Symbolbild © PantherMedia / Frank Straube

Ein Kleintransporter mit zwei Personen hat sich am Montag auf der A 95 überschlagen – die häufige Unfallursache wäre vermeidbar gewesen.

Neuried – Am Montag, 10. Oktober, gegen 17.30 Uhr ist es auf der A 95 zu dramatischen Szenen gekommen. Ein 25-jähriger Echinger fuhr mit einem Kleintransporter (Opel Movano) die Autobahn in Fahrtrichtung München, so geht es aus dem Pressebericht der Verkehrspolizei Weilheim hervor.

A 95: Kleintransporter überschlägt sich mehrmals

Neben der Polizei waren außerdem die Feuerwehren aus Neufahrn und Schäftlarn mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen im Einsatz, um die Autobahn nach dem Unfall zu sichern und zu räumen.

Der Unfall passierte folgendermaßen: Kurz nach dem Autobahndreieck Starnberg/Oberdill, driftete der 25-jährige Fahrer nach rechts gegen die Leitplanke und überschlug sich daraufhin zwei- bis dreimal, ehe das Fahrzeug auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

A 95: Vermutlich war Sekundenschlaf die Ursache

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in Sekundenschlaf fiel und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das gefährliche Wegnicken ist eine häufige Unfallursache: In Deutschland kommt es jährlich zu rund 1.500 Verkehrsunfällen durch übermüdete Menschen hinterm Steuer.

Der Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer wurden bei dem Überschlag leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das nicht mehr fahrbereite und stark beschädigte Fahrzeug musste zunächst von der Feuerwehr mittels einer Seilwinde angehoben und wieder aufgestellt werden, ehe es schließlich abgeschleppt werden konnte.

A 95: Vollsperrung der Fahrbahn, 30.000 Euro Schaden

Der Schaden beläuft sich laut Information der Polizei auf rund 30.000 Euro. Nach rund einer Stunde Vollsperrung wurde der linke Fahrstreifen der A 95 wieder für den Verkehr freigegeben.

Gegen 20.30 Uhr waren sämtliche Reinigungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten beendet, sodass wieder der komplette Verkehr rollen konnte.

