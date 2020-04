Ärger im Rathaus Pullach um Gemeinderats-Mandat

Von wegen kein Problem. Die Kandidatur von Christine Eisenmann (CSU), 2. Leiterin der Bautechnik im Rathaus Pullach, gegen ihre Chefin, Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), hat jetzt doch ein Nachspiel.

Pullach – Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), und ihre Herausforderin Christine Eisenmann von der CSU, die unter ihr im Rathaus arbeitet, haben im Wahlkampf immer wieder beteuert, das Ganze sei nicht weiter ein Problem. Man könne Wahlkampf und Arbeit trennen. Jetzt sind aber doch ziemliche Probleme aufgekommen.

Mandat im Rat oder Job im Rathaus - beides geht nicht

Zu tun haben diese Probleme damit, dass Eisenmann, von der bis vor kurzem klar gewesen war, dass sie ihr Gemeinderatsmandat nicht annehmen wird, um den Job behalten zu können, inzwischen ihre Meinung geändert hat. Jetzt will sie doch in den Gemeinderat. Was aber nicht möglich ist, solange sie Vollzeit arbeitet. Aber einen Antrag auf Teilzeit hat sie zu spät, nämlich erst am 7. April, gestellt. Während sie selbst nicht verstehen kann, warum man ihr nicht entgegen kommt, sagt Rathauschefin Tausendfreund: „Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht Recht und Gesetz eingehalten hätte.“

Beide haben sich einen Anwalt genommen

Eisenmann hat sich jetzt einen Anwalt genommen, auch Tausendfreund hat den Rechtsbeistand der Verwaltung eingeschaltet. Außerdem hat sie sich mit Gemeinde- wie Städtetag kurzgeschlossen und auch den kommunalen Arbeitgeberverband hinzugezogen. Sie sagt: „Wenn ich ihr entgegen komme, kann ich niemandem mehr im Haus, der sich umorientieren will, verklickern, dass er sich an die Kündigungsfristen zu halten hat.“

Zunächst wollte Eisenmann das Mandat nicht antreten

Dabei hatte alles am Anfang danach ausgesehen, als sei die Vermischung von beruflichen und politischen Ambitionen bei Eisenmann weiter kein Problem. Eisenmann habe noch in der Stichwahl-Nacht, erzählt Tausendfreund, „glaubhaft versichert“, sie werde weiter zweite Leiterin der Bautechnik bleiben in der Johann-Bader-Straße, sie wolle den Job nicht reduzieren – wer im Gemeinderat sitzt, darf in derselben Verwaltung höchstens 49 Prozent arbeiten. Auch dem Wahlausschuss am nächsten Tag sagte sie genau dies: Sie werde nicht antreten. Und dann schrieb sie auch noch am 3. April im gemeindlichen Isar-Anzeiger, dass statt ihr Benno Schröder einziehen werde ins Gremium, sie sei dann erste Nachrückerin.

Meinungsumschwung und Antrag auf Teilzeit

In den Tagen drauf änderte sie offenbar ihre Meinung, am 7. April reichte sie einen Antrag auf Teilzeit ein im Rathaus. Zwei Tage später, nachdem ihr rückgemeldet worden war, dass das so einfach nicht werde, bat sie ganz um Auflösung des Arbeitsverhältnisses – zum 1. Juli schon. Diesen Donnerstag schrieb sie im Isar-Anzeiger: „Auch ich wäre gern ein Teil des neuen Gemeinderats. Ich habe alles dafür getan.“ Susanna Tausendfreund dazu: „Wir waren sehr überrascht.“

Probleme mit Kündigungsfrist

Eisenmann ist seit rund 20 Jahren im Rathaus beschäftigt. Ein Antrag auf Teilzeit muss drei Monate vor Beginn der gewünschten Teilzeitbeschäftigung gestellt werden, und die Kündigungsfrist der zweiten Leiterin der Bautechnik betrage sechs Monate zum Quartalsende. Sie könnte frühestens im Juli Teilzeit arbeiten, müsste jedenfalls bis Ende des Jahres bleiben. Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats ist aber schon am 12. Mai. Während Eisenmann sich „eine einvernehmliche Lösung“ zu ihren Gunsten wünscht, sagt Tausendfreund: „Ich habe auch eine Fürsorgepflicht den anderen Mitarbeitern gegenüber.“ Es könne bis zu einem dreiviertel Jahr dauern, bis die Stelle nachbesetzt sei, die Kollegen seien ohnehin mehr als ausgelastet.

Eisenmann will Vertrauen der Wähler nicht enttäuschen

Eisenmann sagt, ihr sei all das nicht leicht gefallen, sie habe immer gern in ihrer Abteilung gearbeitet. „Ich hatte da eine super Arbeitsfamilie.“ Mit einem Teilzeit-Gehalt komme sie dauerhaft nicht über die Runden. Sie habe auch schon einen neuen Job. Ihren Wunsch, jetzt doch Politik in Pullach mitzugestalten, begründet sie so: „Ich will einfach das Vertrauen, das die Menschen mir bei der Wahl entgegengebracht habe, nicht wegwerfen.“ Derweil sagt Tausendfreund: „Ich kann nicht riskieren, für Richtungsauseinandersetzung innerhalb der CSU in die Verantwortung gezogen zu werden.“ Und: „Wir sind dabei, alles zu prüfen.“