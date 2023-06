Alleskönner für THW-Spezialisten: Landkreis München schafft neues Fahrzeug für bis zu 590 000 Euro an

Von: Charlotte Borst

Der Kreistag entscheidet über den Kauf des Fahrzeugs. © Robert Brouczek/Archiv

Das THW München-Land bekommt ein neues Wechselladerfahrzeug samt Kran und Seilwinde für rund 590 000 Euro. Das alte Fahrzeug stößt an seine Leistungsgrenzen.

Landkreis – Ob Hochwasser, Ölschaden oder ein schwerer Unfall mit verlorener Lkw-Ladung auf der Autobahn. Das Technische Hilfswerk München-Land schützt in vielfältigen Gefahren und benötigt unterschiedliche Spezialtechnik. Nun bekommt das THW, das in Haar stationiert ist, ein neues Wechselladerfahrzeug samt Kran und Seilwinde für rund 590 000 Euro. Der Kreisausschuss hat die Neuanschaffung einstimmig befürwortet, die Kreisverwaltung führt nun ein Vergabeverfahren durch.

Das aktuell genutzte Fahrzeug wurde 1995 von der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim angeschafft und 2018 vom Landkreis für das THW gebraucht gekauft.

Dank Ladekran kann Lkw Schüttgut transportieren

Mittlerweile ist der multifunktionale Alleskönner 28 Jahre alt und hat gut 300 000 Kilometer auf dem Tacho. Dank seines Ladekrans kann der Lkw Schüttgut transportieren, verstreute Gegenstände von der Autobahn räumen oder Container transportieren. Daher wurde das Wechselladerfahrzeug auch als Baufahrzeug für den Aufbau von Notunterkünften eingesetzt.

Spezial-Lkw stößt an seine Leistungsgrenzen

Inzwischen stößt der Spezial-Lkw aber an seine Leistungsgrenzen, was Hubkraft, Reichweite des Ladekrans und Zugleistung angeht. Das neue Fahrzeug soll mindestens zwei angetriebene Achsen und einen größeren Kran haben, so dass zum Beispiel defekte Fahrzeuge an Böschungen geborgen oder Boote von Brücken ins Wasser gesetzt werden können.

Sobald mehrere Angebote vorliegen, entscheidet der Kreistag über den Kauf. Das alte Fahrzeug ist noch rund 30 000 Euro wert. Laut Kreisverwaltung soll es entweder weitergenutzt, verkauft oder dem polnischen Partnerlandkreis angeboten werden.